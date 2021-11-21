　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今5人突破性感染！20多歲女「打2劑AZ、1劑莫德納」從美返台仍確診

11/21記者會。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布新增9例境外移入，其中有5人屬於突破性感染，其中有一例本國籍20多歲女性從美國返台，曾接種2劑AZ疫苗和1劑莫德納。

今日新增9例境外移入個案，為4例男性、5例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自丹麥（案16632）、印尼（案16633）、美國（2例，案16634、案16635）、肯亞（案16636）、新加坡（2例，案16637、案16638）、柬埔寨（案16639）及聖克里斯多福及尼維斯（案16640）入境，入境日介於今年10月29日至11月19日。

[廣告]請繼續往下閱讀...

9例境外移入中有5人屬於突破性感染，包括案16632丹麥籍60多歲男曾接種2劑BNT，入境採檢確診，匡列3人居家隔離；案16633印尼籍30多歲男曾接種2劑科興疫苗，檢疫期滿前確診，匡列3人居家隔離。

另外還有案16634本國籍20多歲女性，從美國返台確診，曾接種3劑疫苗，包括2劑AZ和1劑莫德納，檢疫期滿前採檢確診；而案16635也是本國籍20多歲女性，曾接種2劑BNT疫苗，從美國返台，同樣是檢疫期滿前採檢確診。最後一例則是本國籍20多歲女性，從新加坡返台確診，10月曾在新加坡確診，返台檢疫期滿前再度確診，曾接種2劑BNT疫苗。

而受到外界關注的萬金石肯亞籍女選手，則是在9/28及10/21在肯亞接種AZ疫苗，目前不屬於突破性感染，由於個案入境當日採檢及11/10檢疫期滿前採檢核酸檢驗結果均為陰性，11/14檢疫期滿後移至其他住所進行自主健康管理，11/20依防疫規定再次進行採檢確診，研判是過去感染，指揮中心也已匡列11名選手和1名賽事工作人員居家隔離。

►為什麼每餐都能減油80%？

ET快訊
陳美鳳40年秀場裝尺度超大！　胸前形狀看光
陳美鳳40年秀場裝尺度超大！　胸前形狀看光
王品「全新品牌」地點曝光！　12月底開幕
Vicky「戰袍」誘屈中恆：早點進來！　結局讓她氣炸
20多歲女「打2劑AZ、1劑莫德納」　返台仍確診
華南7姬「一塊布遮重點部位」惹議　辣妹主播：沒義務活成社會期
殺店員「紙雕家」背景起底！出過7本書、作品到處買得到
萬金石「肯亞女選手」染疫！匡列11選手、1工作人員

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

畫面會蠕動！公公「黑暗料理藏電鍋」人妻嚇到尖叫　內行：很好吃

今5人突破性感染！20多歲女「打2劑AZ、1劑莫德納」從美返台仍確診

萬金石「肯亞選手」染疫！已匡列11名選手、1名賽事工作人員

快訊／今本土+0！　增9例境外移入

台中「供五停二」後最大停水影響19.1萬戶　停水區域看這裡

台灣超商「熟食炸物」為何不比日本？　網揭一致命的關鍵優勢

店員被活活刺死「全台鄉民炸鍋」　狂酸政府：抓換臉最快

氣溫將暴跌超過10度　鄭明典：明起快速降溫、全台有感

超商員工遭刺死！釣出前大夜班「爆恐怖內幕」嘆：報警沒用的

初見面就告白　電眼女「拿下口罩」1句話笑回！他臉綠下秒全濕

女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！

迪麗熱巴穿低胸禮服走紅毯正翻！　工作人員「視線緊盯」看到呆住XD

搬家回台！岳父母送百萬車當禮物　韓國女婿「嚇到90度鞠躬」狂道謝

羅志祥復出！回歸前體重達「史上最胖」　「冒肥肚又老」：真的不行...每晚揪他運動操肌

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

畢書盡「幼稚園就翹課」嚇壞全場　想拚二胎「希望都是女兒」：怕兒子像我...

女行人「沒走斑馬線」直接穿越 騎士急煞險撞上被嗆：騎那麼快

低胸「剁鵝肉」21歲正妹曝光！　IG彎腰甜謝網友：生意更好了❤

他花132萬台幣買印尼全新透天厝　近學校、購物中心...生活機能超好

巷口竄機車！他急「跨線閃避」　逆衝對向車道...撞死無辜騎士

畫面會蠕動！公公「黑暗料理藏電鍋」人妻嚇到尖叫　內行：很好吃

今5人突破性感染！20多歲女「打2劑AZ、1劑莫德納」從美返台仍確診

萬金石「肯亞選手」染疫！已匡列11名選手、1名賽事工作人員

快訊／今本土+0！　增9例境外移入

台中「供五停二」後最大停水影響19.1萬戶　停水區域看這裡

台灣超商「熟食炸物」為何不比日本？　網揭一致命的關鍵優勢

店員被活活刺死「全台鄉民炸鍋」　狂酸政府：抓換臉最快

氣溫將暴跌超過10度　鄭明典：明起快速降溫、全台有感

超商員工遭刺死！釣出前大夜班「爆恐怖內幕」嘆：報警沒用的

初見面就告白　電眼女「拿下口罩」1句話笑回！他臉綠下秒全濕

「難停轉角牆平面車位vs靠牆機上？」　答案秒出爐：當然是它

超強肥美秋刀魚刺身兩吃！隱身台北市場人氣日料　葡萄蝦太鮮美

顏寬恒美女發言人喊「怕遭國家機器鎖定」　林靜儀：之前韓國瑜也說過

紙雕家殺超商店員！網曝「大夜報警等30分」　龜山警將通知到案說明

怕別狗偷吃乖汪「超近距離」死守聞香睡　網驚：漢堡怎麼還在

「連狗帶床」狠心扔停車場棄養　牠垂耳收下施捨糧：主人不要我了

「2萬人回大家庭」　朱立倫回同舟炸鍋：團結對抗鴨霸民進黨

水電工Youtuber徵學徒「月薪開25K」遭轟！內行見待遇推爆：超佛

台南歸仁美食行銷首部曲徵集在地好味　黃偉哲邀遊歸仁嚐美食抽好禮

天氣太冷4貓窩小紙箱取暖　見媽露「被打擾臉」：沒位置了

得來速排隊...秒被白車「無恥插入」！　他神用15秒震天喇叭聲逼退

生活熱門新聞

危險期不戴套　他一聽女友懷孕：你不也很爽

斷棒射向小龍女「他5秒神救援」　看完影片都喊嫁

超商員工遭刺死！前大夜班嘆：報警沒用的

PTT認證「正妹數學老師」近況曝光！推咖啡5天募到26萬元

LINE快更新「60元秒入袋」　網址曝光！

超商店員遭刺死！PTT炸了：台灣怎變這樣

LINE免費貼圖來了！　8款快下載

好市多自有品牌衛生紙悄悄漲價5％

桃園女「撿到iPhone」歸還　事後PO文找失主要紅包

肯德基絕版點心爆懷念　鐵粉：冷掉也好吃

台中供五停二後最大停水區域看這裡

破萬負評全消失！百桂食品「4.1星滿血回歸」

日老闆用台語喊「夭壽」狂揮「台灣魂旗」　她感動到哭了

3字反制推銷電話！網實測：對方秒掛斷

更多熱門

相關新聞

混打「抗Delta效果是AZ的5倍」？前台大醫3點澄清

混打「抗Delta效果是AZ的5倍」？前台大醫3點澄清

台大醫院19日公開AZ混打莫德納研究期中報告，然而有媒體寫道：「台大AZ莫德納混打試驗　抗Delta效果是AZ的5倍」，前台大感染科醫師林氏璧不以為然地說，其中有誤解，保護力是不能這樣算的，並提出3點澄清，「AZ本週也太可憐了，被黑保護力只有10～20％，然後久了以後還會變成負的....」。

增4境外「3人突破性感染」　疫苗品牌曝光

增4境外「3人突破性感染」　疫苗品牌曝光

北市診所流感疫苗誤打成AZ　莊人祥：視為完整接種

北市診所流感疫苗誤打成AZ　莊人祥：視為完整接種

保護力不足！醫喊話中央「給醫護開第三劑混打」

保護力不足！醫喊話中央「給醫護開第三劑混打」

混打今開打！副作用躲不掉「藥師認證必備3寶」

混打今開打！副作用躲不掉「藥師認證必備3寶」

關鍵字：

突破性感染新冠疫苗

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華堅決離職　連千毅求償2千萬

即／不滿被勸戴口罩！男刺死超商店員

鄧佳華決裂連千毅！「下周一新工作報到」：我自由了

子宮大量出血！徐若瑄「救治現況曝光」

斷開謝和弦1年…Keanna認愛新對象

3姐弟吃完「同碗泡麵」後相繼死亡

不吸菸也會得肺癌！醫點出危險因子

快訊／連千毅「周一正式提告鄧佳華」來真的！

勸戴口罩慘遭「樓上住戶」刺死！店員父心碎

危險期不戴套　他一聽女友懷孕：你不也很爽

研究證實：花椰菜「煮前1動作」抗癌力激增！

退伍令絕對不能弄丟　過來人曝2關鍵時刻會用到

超商店員勸戴口罩遭刺死　鄭文燦震怒發聲

《木曜》正妹當邰智源面飆髒話！臉蛋曝光正翻

女大生存股4年只挑台積電、0050　不敗教主搖頭「不如這樣買」

更多

最夯影音

更多
女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！

女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！
迪麗熱巴穿低胸禮服走紅毯正翻！　工作人員「視線緊盯」看到呆住XD

迪麗熱巴穿低胸禮服走紅毯正翻！　工作人員「視線緊盯」看到呆住XD

搬家回台！岳父母送百萬車當禮物　韓國女婿「嚇到90度鞠躬」狂道謝

搬家回台！岳父母送百萬車當禮物　韓國女婿「嚇到90度鞠躬」狂道謝

羅志祥復出！回歸前體重達「史上最胖」　「冒肥肚又老」：真的不行...每晚揪他運動操肌

羅志祥復出！回歸前體重達「史上最胖」　「冒肥肚又老」：真的不行...每晚揪他運動操肌

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面