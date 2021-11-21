今5人突破性感染！20多歲女「打2劑AZ、1劑莫德納」從美返台仍確診

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布新增9例境外移入，其中有5人屬於突破性感染，其中有一例本國籍20多歲女性從美國返台，曾接種2劑AZ疫苗和1劑莫德納。

今日新增9例境外移入個案，為4例男性、5例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自丹麥（案16632）、印尼（案16633）、美國（2例，案16634、案16635）、肯亞（案16636）、新加坡（2例，案16637、案16638）、柬埔寨（案16639）及聖克里斯多福及尼維斯（案16640）入境，入境日介於今年10月29日至11月19日。

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9例境外移入中有5人屬於突破性感染，包括案16632丹麥籍60多歲男曾接種2劑BNT，入境採檢確診，匡列3人居家隔離；案16633印尼籍30多歲男曾接種2劑科興疫苗，檢疫期滿前確診，匡列3人居家隔離。

另外還有案16634本國籍20多歲女性，從美國返台確診，曾接種3劑疫苗，包括2劑AZ和1劑莫德納，檢疫期滿前採檢確診；而案16635也是本國籍20多歲女性，曾接種2劑BNT疫苗，從美國返台，同樣是檢疫期滿前採檢確診。最後一例則是本國籍20多歲女性，從新加坡返台確診，10月曾在新加坡確診，返台檢疫期滿前再度確診，曾接種2劑BNT疫苗。

而受到外界關注的萬金石肯亞籍女選手，則是在9/28及10/21在肯亞接種AZ疫苗，目前不屬於突破性感染，由於個案入境當日採檢及11/10檢疫期滿前採檢核酸檢驗結果均為陰性，11/14檢疫期滿後移至其他住所進行自主健康管理，11/20依防疫規定再次進行採檢確診，研判是過去感染，指揮中心也已匡列11名選手和1名賽事工作人員居家隔離。