北市診所流感疫苗誤打成AZ　莊人祥：視為完整接種

▲北市傳出誤打案例，有診所將流感疫苗接種成AZ。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

台北市又有診所打錯疫苗，一名接種過BNT的民眾要打流感疫苗卻被打成AZ。指揮中心發言人莊人祥今天表示，這名遭誤打民眾即使不慎混打AZ，也視為完整接種，無需補打。

近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種錯誤事件頻傳，台北市繼先前發生大安區某診所將23名要接種AZ第2劑的民眾誤打成莫德納疫苗，以及替1名要打流感疫苗的民眾誤打成莫德納疫苗事件。台北市今天又有診所疫苗接種出包，一名接種BNT民眾打流感疫苗卻被打成AZ。

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北市衛生局今天發布新聞稿表示，接獲通報，某診所18日原本要替民眾接種流感疫苗，卻誤打成AZ疫苗，而這民眾已在10月打第1劑BNT疫苗。 莊人祥上午告訴中央社記者，這名遭誤打的民眾目前無異狀，即使BNT混打到AZ，仍視為完整接種，無需再補打。診所當下即發現異常，並向民眾解釋混打可能的副作用，預計25日安排回診追蹤，衛生局已啟動健康關懷。

莊人祥說，衛生局要求該診所暫停COVID-19疫苗及流感疫苗接種服務，至確認完成改善為止，原先預約在此診所接種者，由衛生單位另外安排至其他鄰近的合約院所施打，不會因此影響一般民眾施打疫苗權利。

由於近期類似事件頻傳，指揮中心已要求包含台北市衛生局等各縣市衛生局，提醒各轄區合約院所，盡量不要在同一天執行COVID-19疫苗及流感疫苗接種服務，莊人祥舉例說明，診所可訂接種COVID-19疫苗日，當天就不要進行流感疫苗施打及門診服務，希望減少類似事件發生機會。