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增4境外「3人突破性感染」　疫苗品牌曝光

▲▼1120中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（20）日公布國內新增4例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。其中有3人符合突破性感染，指揮中心也公布接種之疫苗品牌。

指揮中心說明，今新增4例境外移入個案，為2例男性、2例女性，年齡介於20多歲至30多歲，分別自緬甸(案16628)、越南(2例，案16629、案16630)、印尼(案16631)入境，入境日介於今(2021)年11月5日至11月18日。

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有關新增境外移入個案中，其中2男1女符合突破性感染，接種疫苗廠牌分別為2劑AZ、2劑科興及2劑國藥。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,302,507例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,284,291例排除)，其中16,520例確診，分別為1,876例境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▲▼1120境外移入確診個案表。（圖／指揮中心提供）

▲11/20境外移入確診個案表。（圖／指揮中心提供，點圖可放大）

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