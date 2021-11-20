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混打今開打！副作用躲不掉「藥師認證必備3寶」　解痛QA一次看

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值。（圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

中央流行疫情指揮中心開放疫苗混打，施打第一劑AZ民眾於今天就能混打到mRNA疫苗。不過，指揮中心也提醒，副作用部分，混打會比2劑AZ要稍高。對於接種後可能出現的不適，《ETtoday新聞雲》也準備QA讓民眾參考，能提前準備及預防。

據指揮中心最新統計，到19日下午4點止共有18.3萬人完成混打預約，預約率6成8；當中12.4萬人選莫德納最多、選BNT則僅5.9萬人；指揮中心也宣布延長接種時間，從今天開始打到11/24。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞針對國內開放混打說明，台大醫院AZ、莫德納混打研究期中報告，結果顯示AZ+莫德納混打抗體反應比2劑AZ要高，和2劑莫德納相當，混打間隔8週者效果最佳且副作用較少；但如果單看副作用，混打會比2劑AZ要稍高。

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對於副作用舒緩的相關資訊，藥師及醫師們提供方法給民眾參考：

Q1：打疫苗該準備什麼？

藥師段方琪表示，傳說中的「疫苗三寶」要備好，也就是：維他命C、普拿疼、退熱貼；藥師指出，維他命部分，一般認知是補充維他命C，近期有許多報告都指出補充維他命D，也會增強疫苗效價，因此建議維他命C與D一起補充。不過，普拿疼部分，建議有不適再吃即可。

Q2：普拿疼任何一種都可以嗎？

段方琪提到，打疫苗後之所以會推薦吃普拿疼，就是因為成分中的乙醯胺酚 (Acetaminophen)兼具了退燒和止痛效果，對於注射疫苗後的疼痛與發燒是具有成效的。只是，不少人因為在藥局找不到普拿疼，進而購買「普拿疼伏冒」，雖然伏冒裡也含有乙醯胺酚，但又多添加一些醫師常用的處方藥，像是鼻塞、咳嗽等，所以並不適合，建議選用時要看清楚是「單一成分乙醯胺酚」。

段方琪說明，普拿疼有3種不同類型，包括「一般錠」主要成分就是乙醯胺酚，市售商品如力停疼、得百利寧、亞細達錠，都是這類成分；「加強錠」成分除了乙醯胺酚外，還加了咖啡因，可讓止痛效果較為持久，且咖啡因本身就能緩解頭痛，市售商品如：斯斯解痛加強錠，也是屬於此類。

另外，「速效錠」主成分同樣是乙醯胺酚，只是加了Sodium bicarbonate，讓腸胃在鹼性環境中，藥物吸收速度變快。段方琪提到，網路上有人分享吃EVE止痛退燒，而EVE裡的布洛芬含量150mg，15歲以上是建議2錠，台灣藥局買的有200mg與400mg的，除了退燒、止痛外，還多了消炎作用。

▲▼普拿疼劑量限制。（圖／許書華醫師提供）

▲醫師分享普拿疼一天安全劑量。（圖／許書華醫師提供）

Q3：一天最多可以吃幾顆普拿疼？

家醫科醫師許書華提醒，以325毫克的普拿疼計算，一次1～2顆，每4到6小時服用一次，安全日劑量最大為8顆，在24小時內不能超過12顆，約3900毫克；若為500毫克劑量，同樣是一次1～2顆，每4到6小時服用一次安全，最大安全日劑量為6顆，在24小時內別超過8顆，大略是4000毫克的劑量。

至於最高650毫克緩釋，許書華表示，一樣一次吃1或2顆，而間隔需拉長到8小時再服用，安全最大日劑量為4顆，24小時內不要超過6顆，3900毫克。

Q4：打完疫苗還有什麼要注意的嗎？

中山醫院家醫科醫師陳欣湄分享，在接種疫苗前，有「3要3不要」原則，關鍵在於要讓心情放鬆，包括要多喝水，增加循環，避免不適；要均衡飲食，避免發炎；要睡飽；避免急性壓力；避免施打前後兩天服用抗發炎藥物；避免劇烈運動。

黃獻銘則警示有3大類食物恐使發炎反應加劇，如：高糖分食物、麵粉類食物及經高溫烹煮食物，若是在打疫苗前2～3天頻繁食用，接種後可能更不舒服。

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