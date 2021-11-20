混打今開打！副作用躲不掉「藥師認證必備3寶」　解痛QA一次看

記者張乃文／綜合報導

中央流行疫情指揮中心開放疫苗混打，施打第一劑AZ民眾於今天就能混打到mRNA疫苗。不過，指揮中心也提醒，副作用部分，混打會比2劑AZ要稍高。對於接種後可能出現的不適，《ETtoday新聞雲》也準備QA讓民眾參考，能提前準備及預防。

據指揮中心最新統計，到19日下午4點止共有18.3萬人完成混打預約，預約率6成8；當中12.4萬人選莫德納最多、選BNT則僅5.9萬人；指揮中心也宣布延長接種時間，從今天開始打到11/24。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞針對國內開放混打說明，台大醫院AZ、莫德納混打研究期中報告，結果顯示AZ+莫德納混打抗體反應比2劑AZ要高，和2劑莫德納相當，混打間隔8週者效果最佳且副作用較少；但如果單看副作用，混打會比2劑AZ要稍高。

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對於副作用舒緩的相關資訊，藥師及醫師們提供方法給民眾參考：

Q1：打疫苗該準備什麼？

藥師段方琪表示，傳說中的「疫苗三寶」要備好，也就是：維他命C、普拿疼、退熱貼；藥師指出，維他命部分，一般認知是補充維他命C，近期有許多報告都指出補充維他命D，也會增強疫苗效價，因此建議維他命C與D一起補充。不過，普拿疼部分，建議有不適再吃即可。

Q2：普拿疼任何一種都可以嗎？

段方琪提到，打疫苗後之所以會推薦吃普拿疼，就是因為成分中的乙醯胺酚 (Acetaminophen)兼具了退燒和止痛效果，對於注射疫苗後的疼痛與發燒是具有成效的。只是，不少人因為在藥局找不到普拿疼，進而購買「普拿疼伏冒」，雖然伏冒裡也含有乙醯胺酚，但又多添加一些醫師常用的處方藥，像是鼻塞、咳嗽等，所以並不適合，建議選用時要看清楚是「單一成分乙醯胺酚」。

段方琪說明，普拿疼有3種不同類型，包括「一般錠」主要成分就是乙醯胺酚，市售商品如力停疼、得百利寧、亞細達錠，都是這類成分；「加強錠」成分除了乙醯胺酚外，還加了咖啡因，可讓止痛效果較為持久，且咖啡因本身就能緩解頭痛，市售商品如：斯斯解痛加強錠，也是屬於此類。

另外，「速效錠」主成分同樣是乙醯胺酚，只是加了Sodium bicarbonate，讓腸胃在鹼性環境中，藥物吸收速度變快。段方琪提到，網路上有人分享吃EVE止痛退燒，而EVE裡的布洛芬含量150mg，15歲以上是建議2錠，台灣藥局買的有200mg與400mg的，除了退燒、止痛外，還多了消炎作用。

▲醫師分享普拿疼一天安全劑量。（圖／許書華醫師提供）

Q3：一天最多可以吃幾顆普拿疼？

家醫科醫師許書華提醒，以325毫克的普拿疼計算，一次1～2顆，每4到6小時服用一次，安全日劑量最大為8顆，在24小時內不能超過12顆，約3900毫克；若為500毫克劑量，同樣是一次1～2顆，每4到6小時服用一次安全，最大安全日劑量為6顆，在24小時內別超過8顆，大略是4000毫克的劑量。

至於最高650毫克緩釋，許書華表示，一樣一次吃1或2顆，而間隔需拉長到8小時再服用，安全最大日劑量為4顆，24小時內不要超過6顆，3900毫克。

Q4：打完疫苗還有什麼要注意的嗎？

中山醫院家醫科醫師陳欣湄分享，在接種疫苗前，有「3要3不要」原則，關鍵在於要讓心情放鬆，包括要多喝水，增加循環，避免不適；要均衡飲食，避免發炎；要睡飽；避免急性壓力；避免施打前後兩天服用抗發炎藥物；避免劇烈運動。

黃獻銘則警示有3大類食物恐使發炎反應加劇，如：高糖分食物、麵粉類食物及經高溫烹煮食物，若是在打疫苗前2～3天頻繁食用，接種後可能更不舒服。