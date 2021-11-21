超商員工遭刺死！釣出前大夜班「爆恐怖內幕」嘆：報警沒用的

網搜小組／鄺郁庭報導

桃園市龜山一位超商店員因規勸男客戴上口罩引來殺機，21日凌晨5時許遭刺死，消息讓人超震驚，就有龜山人在臉書社團發文「又是勸導顧客戴口罩，遇到不理性的顧客，R.I.P.」。貼文釣出一位自稱前超商大夜班員工的網友，直嘆當時他上班遇到事情，報警根本沒用，因為從報案到警方到場，竟然要半小時以上。

▲桃園龜山29歲超商店員遭41歲蔣姓顧客持水果刀猛刺慘死。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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有網友在臉書公開社團《龜山生活通》發文致意，話題引來其他人討論，就有人直呼，「最近龜山很不平靜耶」、「應該重視大夜班的安全性了，看了真難過」、「上次挖眼，這次直接捅刀，都是要求戴口罩」、「一路好走，真是讓人遺憾」、「為什麼要痛下殺手，大家都是人生父母養的。怎麼忍心啊！」

▲前超商大夜員工直嘆，遇到事情報警根本沒用。（圖／翻攝自龜山生活通）

貼文底下則釣出一位前超商大夜班員工留言，「之前也做了好一陣子大夜……」他回憶道，自己上班的門市位置處在警局劃界的「三不管地帶」，店裡常出現吸食強力膠甚至毒品的客人，也有顧客攜帶器械進店，讓他無奈的是「報警是沒用的。」

前大夜員工會這麼說並不是沒有原因，他直嘆自己曾實測過，從報案到警察到場，竟然要半小時以上，印象最深的一次，是店裡來了個吸毒又喝酒的客人，進了門市就不斷咆哮、砸毀商品，「我當下退去制服，實施壓制，等了20分鐘，警察才到場。」讓不少人紛紛看傻。