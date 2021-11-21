快訊／超商店員勸戴口罩遭刺死　鄭文燦怒：請司法機關從嚴求處

記者黃巈禾／綜合報導

桃園市龜山區光峰路一間超商今（21日）清晨5時許發生命案，一名蔣姓男子（41歲）因不滿蔡姓男店員（29歲）規勸戴口罩，竟持刀刺死蔡姓店員。對此，桃園市長鄭文燦下令警方全力偵辦，並移請司法機關從嚴求處。

▲桃園龜山29歲超商店員遭41歲蔣姓顧客持水果刀猛刺慘死。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）



鄭文燦表示，這個不幸的事件令人痛心疾首、難以接受，而桃園警方在第一時間已迅速將嫌犯制伏逮捕，並以殺人罪偵辦中，「我們要強烈譴責暴力，尤其是僅因為兇嫌未配戴口罩，店員依規定勸導，就持刀殺害超商店員，這種殘暴的行為令人髮指」。

鄭文燦指出，已要求警察局全力偵辦此案，查明犯案動機、過程，並移請司法機關從嚴求處，務必要給死者及社會清楚的交代；同時，也請社會局及相關局處同仁，全力協助店員家屬善後時宜以及其他的工作。

警方初步調查，蔣男是該社區住戶，今凌晨5時許走進超商消費，因未戴口罩而遭蔡姓店員勸導，蔣男心生不滿，「3進3出」超商，第3次蔣男折回超商時，將蔡姓店員從櫃檯叫出來，掏出預藏的水果刀刺向對方，雙方於地上一陣扭打，混亂中利刃刺入胸口，蔡男最後雖奮勇奪下蔣男手中的利刃，但人仍因失血過多，不支倒臥在超商門外，當場無呼吸心跳。

附近民眾目擊後連忙報警，並將蔡姓店員送醫。蔣男在離開時，被趕到現場的警方制伏，並帶回警所偵訊，而蔡姓店員送醫後仍回天乏術。蔣男在被警方帶回派出所的過程中，均沉默不發一語，直到進入警所前，才數度腿軟跪地，由警方拉起帶入警所，目前正在偵訊釐清案情中。

據了解，蔣男就住在超商樓上，與蔡姓店員互不相識。蔡姓店員是家中獨子，原本在林口其他超商工作，近日配合公司調度才前往龜山某社區超商支援，沒想到才上工沒幾天，竟橫死刀下。蔡男父親得知兒子死訊後悲痛萬分，對兒子的死難以接受，他表示「我兒子很乖，平常都很好，為什麼去上個班就丟了命？」

日前發生多起超商店員提醒顧客要戴口罩，卻被客人攻擊的事件，除了這次龜山店員遭刺死一案，還包括9月底的屏東挖眼案、10月底惡男暴打超商店員。