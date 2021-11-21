女友敬酒被嗆聲！黑幫成員護花撂人引爆「錢櫃大亂鬥」　22人落網

記者張君豪／台北報導

台北市大安區忠孝東路SOGO錢櫃KTV昨（20日）清晨5時許發生持刀鬥毆事件，造成3人遭砍傷。警方獲報後於20小時內，陸續將22名涉案人員帶回，全案依殺人未遂、妨害秩序、傷害、毀損等罪嫌送辦。據了解，事發起因係乙方陳姓男子的女友當時到包廂內向甲方敬酒後卻遭對方嗆聲，而向陳男哭訴，陳男聽聞女友遭非禮，遂撂14人到甲方的包廂理論，進而引發此起事件。

▲陳男因女友被嗆聲，撂人在錢櫃大亂鬥 。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

▲14名黑衣人衝錢櫃包廂，3人遭砍濺血 。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，事發當時甲方肯姓男子等10人在SOGO錢櫃6樓包廂唱歌，因酒後口角糾紛，被30歲吳姓男子等14人闖進包廂攻擊，其中3人手持刀械，雙方一路打到錢櫃走道，造成甲方肯男等2人大腿受傷、乙方吳姓男子胸前劃傷，經送醫救治後，目前3人已無大礙。然而，乙方部分嫌犯於警方到場前先行逃逸，並轉至於仁愛路與復興南路口，還誤認一輛路過的白色自小客車為甲方車輛，竟攔車攻擊車內何姓駕駛等2人後逃離現場。

案經大安分局責由偵查隊、轄下各派出所共組專案小組，於20小時內陸續將20名犯嫌查緝到案，訊問後全案依違反殺人未遂、妨害秩序、傷害、毀損等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

據了解，事發起因係乙方陳姓男子女友到6樓包廂向甲方敬酒，但因酒後言詞不當、讓甲方包廂覺得陳男女友不禮貌，而丟杯子示威嗆聲；隨後，陳男女友自覺受辱，返回8樓包廂哭訴，陳姓男友遂撂乙方14人到6樓包廂理論，雙方大打出手，且均有人員拿出折刀攻擊、鬥毆，才造成3人被刀劃傷，所幸經送醫治療，均無危及生命。此外，警方也指出，甲方包廂成員多是四海幫海青堂成員、8樓陳男等人都是竹聯幫仁堂背景。