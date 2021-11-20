台南市議長盃蟋蟀競技 大人比小孩還興奮投入

▲台南市議會主辦、新化區豐榮社區發展協會承辦的「台南市議長盃蟋蟀競技比賽」，20日一早在市議會大廳熱鬧登場，台南市議長郭信良（左三）等人到場觀賽。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

由台南市議會主辦、新化區豐榮社區發展協會承辦的「台南市議長盃蟋蟀競技比賽」，20日一早在市議會大廳熱鬧登場，台南市議長郭信良與市議員林志聰、李偉智特地到場觀看比賽。有趣的是，參與競賽的大人們非常興奮投入，孩童們則不知蟋蟀要如何「鬥」起，這種反差讓場面趣味十足。

郭信良議長表示，在他的兒時回憶裡，抓蟋蟀及鬥蟋蟀是難忘的一部分，也是農閒時的難得娛樂；可惜的是，現在都市孩子們很少有親近大自然的機會，和父母長輩們也缺乏共同話題。很感謝豐榮社區發展協會挖空心思籌備，能藉由議長盃比賽，讓大家重溫昔日農村的休閒活動。

郭信良議長說明，蟋蟀競賽的特色在於，除了設有需事先報名的社會菁英組，還有現場可報名的親子趣味組，大會提供親子組比賽蟋蟀，並有專人引導協助比賽，要讓市民鄉親人人都可以輕鬆愉快地來參賽。

最能凸顯主辦單位用心的地方，在於議會大廳還設有生態展示區，不僅有解說員介紹蟋蟀成長過程，學生及小朋友還可以免費領取蟋蟀，作為生態觀察飼養用，讓這次競賽真正發揮寓教於樂的功能。