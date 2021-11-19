台南市定民俗「土城香」古香科冊數位化　文件整飭成果發表

▲台南市安南區正統鹿耳門聖母廟，19日舉行台南市定民俗「土城香」古香科冊數位化，文件整飭成果發表會，展示歷史文物與珍貴文件資源。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區正統鹿耳門聖母廟，在六十餘年前脫離「西港香」，獨立成香－「土城香」於2021年剛好一甲子，並被台南市文資處列為市定民俗數位化保存重要文物，19日聖母廟特舉行台南市定民俗「土城香」古香科冊數位化，文件整飭成果發表會。

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台南市文化資產管理處針對「台南市定民俗」擬定保存維護計畫，前來正統鹿耳門聖母廟訪查「土城香」文資，在書庫中發現大量的歷史文件，認定具有保存價值，便委託「薪傳文物修護工作室」，為鹿耳門聖母廟進行歷史文件的整飭、修護與數位化。

過往對「文件資源整飭保存」的觀念並不發達，但整理的過程中發現「土城香」雖歷經二建舊廟（1918-1980）到三建大廟（1981迄今）的搬遷過程，仍保存了自1967年「丁未科」迄今的香科記錄，共有54年18科珍貴資料皆以「手抄本」──「手寫記錄直書於信箋稿紙後再線裝成冊」的方式保存下來。各冊內容豐富，包含多次的籌備會議記錄、廟內編制人員明冊、邀請友宮參與之香醮公文書、各式申請如路權申請書、陣頭數量、每陣人數、每宮廟參與人數甚至是總人數統計，都列有明細表，更有遶境路線順序、路關地圖等，保存狀況良好，符合本計畫項目「與市登錄民俗保存項目直接相關」的第一級保存對象。

這次文資處委託薪傳文物修護工作室，承接6個與市民俗相關之廟宇進行文件整飭，在6個專案中，正統鹿耳門聖母廟的歷史文件保存相對完整，葉昭旻修護師決議在聖母廟文物館進行為期1個月的小型成果展，開展首日並舉辦「文件資源整飭工作坊」， 現場除展出珍貴的手寫香科冊之外，聖母廟方並數位檔案列印出幾本珍貴的香科冊供民眾翻閱，期待大家一起來回顧這些歷史文物與珍貴文件資源。