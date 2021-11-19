台南一級棒！教育部教學卓越獎2金4銀　2校長獲校長領導卓越獎

▲教育部110年度教學卓越獎、校長領導卓越獎頒獎，台南市6所小學、幼兒園全部入圍，創歷年紀錄，其中新東國小、仙草實小2校獲得金質獎，其餘為銀質獎，總計2金4銀，相當亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

教育部110年度教學卓越獎、校長領導卓越獎，19日在國立中正大學舉辦頒獎典禮，台南市推薦的關廟區文和實小附幼、新化區正新國小附幼、大內區大內國小附幼、後壁區新東國小、白河區仙草實小、官田區官田國小等6校全部入圍教學卓越獎，其中新東國小、仙草實小獲金質獎，其餘銀質獎，總計2金4銀相當亮眼。

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在校長領導卓越獎方面，台南市東區崇學國小洪榮進校長、安平區億載國小林志政校長也脫穎而出獲得肯定，滿載而歸。

市長黃偉哲表示，台南以文化立都，物產豐富且多元，全台首學市民重視教育，獲獎的學校透過與在地產業結合成特色課程，包括稻米、地瓜、酪梨、菱角等食農課程，以及在地的竹編產業加上創新思維，深化學生對在地產業或物產的認識，融合了知識、技能與情感教育，因而獲得評審青睞。他恭喜所有獲獎學校以及校長，也期盼持續做好傳承，透過卓越的教學領導以及課程實踐，讓學生去發現、延續和創新在地文化的美好。

教育局長鄭新輝表示，教育部教學卓越獎的精神在鼓勵教師創新教學、團隊合作、專業成長及適性輔導，獲獎者都是台灣優質教學的典範象徵，本次台南的團隊勇奪2金4銀也充分顯示教育品質扎根已獲肯定，未來將持續支持各校創新教學，讓校校都邁向卓越。另外，校長領導卓越獲獎的校長也具領導特色，不僅要用心於發展校務，也要能成功帶領教師團隊發展卓越教學表現。本次獲獎的學校以及校長，都是長期在辦學、課程與教學長期耕耘，才能兼具特色與創新，獲得肯定。

獲得金質獎的後壁區新東國小，以「新東節氣好菌稻—自造素養躍國際」為主題，從在地出發，全校6個班級、12位老師、89個學生，以社區資源發展學校特色，打造一套順天適地應人的稻米課程。

獲金質獎的白河區仙草實驗小學，以「常常想起關子嶺」為主題，透過媒體識讀課程了解影音素材的構成元素，並善用媒體素材進行校本課程的影音創作，發展出全台獨一無二的導演素養課程。

教育局指出，官田區官田國小、關廟區文和實小附幼、新化區正新國小附幼、大內區大內國小附幼獲銀質獎，同樣值得肯定。官田國小以「官田食農首學，玩翻科技藍帶學園」為主題，強化食農課程系統性與生活情境緊密連結，搭配國際和科技課程雙軸線，扎根食農素養，實踐課程教學卓越永續發展。

文和實小附設幼兒園，以「綠林蘊童心．文和追「竹」趣」主題，在教師規劃探究取向的學習區環境及幼兒動手體驗的過程，將竹的樸素懷舊結合幼兒想像創意，讓關廟的竹共創文化美感、「以竹代塑」的遊感樂學課程。正新國小附設幼兒園，以「新化老街傳古情~正新幼兒展新意」為主題，因鄰近新化老街附近，從老街美食出發，透過孩子的眼睛，認識老街的美食、建築、故事。大內國小附設幼兒園，以「酪夏幸福，有梨真好」為主題，課程中紀錄著大內附幼孩子們探究酪梨的歷程，孩子就像酪梨一樣，生長於樸實的鄉村，有著最樸實的樣貌。

獲校長領導卓越獎的崇學國小洪榮進校長從事教職29年，秉持「教學優先、學生第一」之教育理念，一切以學生為中心，營造出「共好」的「五心級品牌學校」。億載國小林志政校長以成就每個孩子～成為負責、堅定、樂觀自信，培養21世紀「世界公民」、造就每位老師～行塑專業、投入、熱愛教育，培植新課綱「致勝鮮師」為教育理念。

教育局強調，希望獲獎學校能持續傳承與分享，雖然世代更迭，新思維、新技術及新方法都不斷推陳出新，期待透過交流共享，把成功的經驗帶給更多學校，讓這些學校有所成長精進。讓台南學子立足台灣，邁向全球，實現夢想、擁抱未來。