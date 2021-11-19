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南台灣首座日系Outlet進駐台南　釋665個職缺市府協助辦理徵才

▲台南市勞工局於19日上午在永華市政中心二樓中庭舉辦「南台灣首座日系Outlet」聯合徵才活動，市長黃偉哲、勞工局長王鑫基等人到場關心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局於19日上午在永華市政中心二樓中庭舉辦「南台灣首座日系Outlet」聯合徵才活動，市長黃偉哲、勞工局長王鑫基等人到場關心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局19日上午在市府中庭舉辦「南台灣首座日系Outlet」聯合徵才活動，台南知名的阿霞飯店新業態「ASHA」、嘉義名店「林聰明沙鍋魚頭」、在地港式茶點「聚豐樓」，以及首次進軍南台灣的日系人氣餐飲、國際快時尚品牌等逾30家人氣名店前來設攤招募人才，提供超過600個多元職缺，媒合率52.71％。

黃偉哲市長表示，非常感謝三南奧特萊斯公司董事總經理藤野 隆史親臨活動現場，近年來，透過市府團隊積極招商引資，今年截至10月底新增282件投資案，吸引385億元投資額；透過每月召開投資會報，列管2億元以上重大投資案，橫向聯繫跨局處協調，加速諸多優秀企業進駐投資，另沙崙科學城的投資建設與研發團隊引進，將形成智慧、綠能科技產業聚落，引領台南新興科技產業發展，帶動經濟飛躍成長。

▲台南市勞工局於19日上午在永華市政中心二樓中庭舉辦「南台灣首座日系Outlet」聯合徵才活動，市長黃偉哲、勞工局長王鑫基等人到場關心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，「MITSUI OUTLET PARK」購物商場選擇坐落在台南高鐵車站旁是個非常適合的決定，在交通優勢下，人潮南來北往，未來將會是提供市民朋友休憩、產業發展的聚落，也可與沙崙智慧綠能科學城結合學校、醫院、實驗園區等創造更多的商機，期望開幕後不僅帶給市民朋友購物消費的新選擇，更能進一步帶動週邊休閒生活機能，再次感謝日商三井不動產，投資台南創造就業機會，台南是最好的地方，希望在市府跟廠商共同努力下，創造更多就業機會，讓人才留在台南就業。

藤野隆史董事總經理表示，感謝市府提供這個難得的機會，我們的預期目標是在明年開幕，目前招商都非常順利，希望大家期待我們的到來。

▲台南市勞工局於19日上午在永華市政中心二樓中庭舉辦「南台灣首座日系Outlet」聯合徵才活動，市長黃偉哲、勞工局長王鑫基等人到場關心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

19日徵才活動有多家餐飲名店現場設攤，如台南在地老店-阿霞飯店總經理吳健豪親臨會場面試，吳健豪表示阿霞飯店從霞點心攤賣什錦湯麵起家，到炭烤烏魚子與紅蟳米糕，不管形式為何，都堅持使用在地好食材，以最用心的態度端出每道手路菜，本次以「ASHA」進駐商場，將以嶄新型態登場，值得大家期待；還有嘉義必吃美食「林聰明沙鍋魚頭」也將以新業態進駐商場，執行長林佳慧表示看好台南觀光熱潮，所以決定到台南拓點，讓觀光客在台南也可以嘗到嘉義美食。

為提供不便至徵才現場的民眾求職，勞工局於職訓就服中心官網https://job.tainan.gov.tw/vacancies/設置「本市重大投資案職缺專區」，每周更新最新職缺，以方便求職者查詢最新資訊，勞工局長王鑫基表示，民眾如有就業或職訓需求可就近至勞工局職訓就服中心所屬各就服台洽詢或電洽06-6330820，將有專人提供諮詢服務，相關活動訊息可上台南市政府勞工局職訓就服中心網站https:// job.tainan.gov.tw 最新活動查詢。

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