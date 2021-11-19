基隆市府表揚長照績優人員　林右昌鼓勵人才加入服務行列

▲基隆市府表揚長照績優人員。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為肯定長照服務人員服務績效及工作辛勞，基隆市政府今（19日）舉辦「第七屆長照服務績優人員表揚活動」，市長林右昌親自頒獎，感謝他們對長照服務的用心投入，使基隆的失能長輩們得到妥適照顧，也希望更多熱心民眾一同加入服務行列。

林右昌指出，基隆市的長者人口已經超過18%，有很多的長者需要照顧，不管是健康、不健康或是亞健康的，雖然中央的長照政策越來越完善，安全網越來越成熟，但也要謝謝大家的協助跟幫忙，包括專業的照顧服務員、協助照顧長者的服務同仁及志工好友。





▲林右昌鼓勵更多長照服務人才加入服務行列。

今日接受林市長表揚的獎項，第一類「專業服務獎」為執行長照服務計畫之照顧管理專員、社區整合型服務中心個案管理人員及醫事人員等，計有彭怡鈞（基隆市衛生局）、賴盈如（長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院附設基隆居家護理所）、吳佳勳（財團法人天下為公社會福利慈善事業基金會）等3人獲獎。

第二類「服務模範獎」，為領有照顧服務員結業證書或單一級技術證照之照顧服務員，由其任職的服務單位所推薦，計有蘇怡翠、蘇均婷（皓仁健康照護事業有限公司附設新北市私立皓仁居家式服務類長期照顧服務機構）、辜淑雲（社團法人中華民國士林靈糧堂社會福利協會附設基隆市私立七堵綜合式服務類長期照顧服務機構（失智症團體家屋）、吳汶瑾、林靜靜（財團法人天下為公社會福利慈善事業基金會附設新北市私立天下為公居家式服務類長期照顧服務機構）。

▲為了號召更多優質人力投入長照服務行列，2022年度將持續辦理照顧服務員訓練課程。

另外，吳思涵（誠寶有限公司附設基隆市私立誠寶居家長照機構）、郭銀桃（財團法人伊甸社會福利基金會附設私立基隆居家式長期照顧服務機構）、夏琬伶（衛生福利部基隆醫院附設護理之家）、張英（基隆市政府委託財團法人台北市中國基督教靈糧世界佈道會士林靈糧堂經營管理基隆市中正社區式長期照顧服務機構）、余俊賦（財團法人恆安社會福利慈善事業基金會受託經營基隆市立仁愛之家養護大樓）等，共10人獲獎。

第三類「長照好友獎」，是表彰在基隆長照服務推動上有顯著貢獻者，計有康惠雯(基隆市衛生局)、駱集泉(財團法人基隆市飛鷹生命關懷協會)、余采樺(基隆市政府社會處) 等，共3人獲獎。其中駱集泉從事送餐志工已有4年之久，駱大哥雖已71歲，但仍堅持積極為高齡化社會的照顧產業行列，獻上自己的經驗與心力，將每一份愛及溫暖送至失能長者心中，中午也是完成送餐服務後，才匆忙趕到現場受獎，服務精神讓人動容。

社會處長吳挺鋒溫馨提醒，為了號召更多優質人力投入長照服務行列，2022年度將持續辦理照顧服務員訓練課程，歡迎有興趣從事者踴躍報名參加。此外，家中如有失能失智者有申請長照需求的市民朋友，歡迎撥打免付費「1966」長期照顧服務專線，將有照管中心專人為您服務，以提供失能需求評估及媒合適宜長照服務，以協助減輕家庭負擔。

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