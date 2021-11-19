南投縣精神病人長照服務中心揭牌　擠身全國10示範計畫縣市

▲南投縣精神病人長期照顧服務中心揭牌，另成立名間和集集2處服務據點（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

台灣將邁入超高齡社會，長照服務需求與日俱增，而精神病人因疾病慢性化導致功能退化，更需長照資源協助，卻因汙名化阻礙加上精神長照人力資源不足，以及評估等級未能符合長照需求，無法順利進入現有長照體系；南投縣衛生局為保障轄內精障者長照權益，積極爭取衛福部補助經費，辦理「精神病人長期照顧示範計畫」，也是全國10個示範計畫縣市之一。

縣府衛生局長陳南松16日上午陪同衛福部「精神病人長期照顧示範計畫」輔導團隊，前往設於部立草屯療養院的南投縣精神病人長期照顧服務中心，為該中心揭牌。

陳南松表示，南投精神照護個案平均年齡為50歲，其中45至59歲者占約4成最多，此族群不久後也會面臨老化問題，且精障者需要從醫療、復健到長照的相關資源，但以南投現有的精神照護服務體系，多以醫療與復健機構為主，可以延續長照2.0相關服務的照護機構，包括精神護理之家者，目前僅有3家。

陳南松說，為完善且提供可近的精神病人長照服務，委託具有精神醫療、復健與長照經驗的草屯療養院成立南投縣「精神病人長期照顧服務中心」，更透過跨部門協調合作機制，在名間鄉萬丹社區及集集鎮玉映社區成立2處名為「名間好站」與「集集好站」的「精神病人長期照顧示範服務據點」。

訪視委員當天也實地訪視名間好站及集集好站業務推動情形，集集鎮長陳紀衡、草療院長藍祚鴻，以及中華心理衛生協會等長照團體都出席參與；委員劉蓉台表示，南投縣執行「精神病人長期照顧示範計畫」邁入第2年，目前有2據點1中心，在社區提供精神病人長照服務，幫助他們走出來做一些社會參與活動，也讓家庭獲得喘息機會，整體業務做得非常好。

劉蓉台表示，未來希望在縣府支持下能擴大社區推展，並結合草療資源支持讓精神病人與一班長者融合，為家庭減壓、讓社區更安寧和諧；縣府衛生局指出，名間和集集2處精神長照據點已於10月開始提供服務，盼使慢性精神病患能與社會銜接，達成社區融合的目的。



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