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2021雲林縣國產精品咖啡生豆評鑑　烘豆長：品質歷年最優

▲2021雲林縣國產精品咖啡生豆評鑑，由東璧莊園以85.85分拿下特等獎奪得大賽冠軍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲古坑咖啡早在日治時期就開始栽種，1958年亞洲最大的咖啡工廠就坐落在雲林，最大的咖啡種植地也在古坑鄉荷苞山。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2021雲林縣國產精品咖啡生豆評鑑，由東璧莊園以85.85分拿下特等獎奪得大賽冠軍，古峰咖啡莊園及嵩岳咖啡莊園緊追在後，分別以85.6及85.35分獲頭等獎，前三名分數都僅相差0.25分，競爭相當激烈，雲林縣長張麗善特別頒贈獎盃及獎狀鼓勵，表揚獲獎精品咖啡農友。

▲2021雲林縣國產精品咖啡生豆評鑑，由東璧莊園以85.85分拿下特等獎奪得大賽冠軍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2021雲林縣國產精品咖啡生豆評鑑，由東璧莊園以85.85分拿下特等獎奪得大賽冠軍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

為提升雲林縣咖啡豆品質，縣府與農糧署共同舉辦雲林國產精品咖啡生豆評鑑，透過國際級的評鑑制度，建立生豆各項標準，今年共收到121件生豆參加評鑑，件數較去年翻倍成長，其中超過97%以上的咖啡豆達到精品等級，古坑的咖啡農友技術精進，品質不分上下、非常難以評斷，最終選出的前三名都僅有0.25分的些微差距。

▲2021雲林縣國產精品咖啡生豆評鑑，由東璧莊園以85.85分拿下特等獎奪得大賽冠軍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲烘豆長吳原炳老師表示，今年杯測後回甘度也特別強，就像在喝舊世界的紅酒一樣，非常耐喝，尤其今年參與評鑑的生豆拿到82.5平均分，堪稱是歷年品質最優的一次。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，古坑咖啡早在日治時期就開始栽種，1958年亞洲最大的咖啡工廠就坐落在雲林，最大的咖啡種植地也在古坑鄉荷苞山，除了恭喜獲獎的咖啡農外，也希望透過他們的努力，提高國人對國產咖啡的喜愛及信任，讓每一年的台灣咖啡節都能如期舉辦。

▲2021雲林縣國產精品咖啡生豆評鑑，由東璧莊園以85.85分拿下特等獎奪得大賽冠軍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2021雲林縣國產精品咖啡生豆評鑑，古峰咖啡莊園以85.6獲頭等獎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

此次評鑑技術顧問(烘豆長)吳原炳老師表示，古坑咖啡知名度非常高，經過農委會、縣府、農會及咖啡農友近20年共同努力下，今年杯測後發覺生豆有長足的進步，無論在乾淨度、甜度、風味上，都已經是非常有特色的咖啡，不僅有熟梅、酸梅、烏梅等風味，回甘度也特別強，就像在喝紅酒一樣，非常耐喝，品質高超，尤其今年參與評鑑的生豆拿到82.5平均分，堪稱是歷年品質最優的一次。

農業處副處長蔡耿宇說，近年古坑咖啡屢屢在國際舞台大放異彩，其中，2020年嵩岳咖啡莊園榮獲國際精品咖啡CQI評鑑世界第一的殊榮，此外古坑農會的金啡昔比咖啡禮盒及黑沃咖啡酒瓶咖啡豆本年度更躍上金馬，共有2項聯名產品獲選。2021台灣咖啡節將於下周盛大開幕，11月20至28日共計兩週邀請民眾一起來古坑品嚐咖啡的香醇的好滋味。

▲2021雲林縣國產精品咖啡生豆評鑑，由東璧莊園以85.85分拿下特等獎奪得大賽冠軍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2021雲林縣國產精品咖啡生豆評鑑，嵩岳咖啡莊園以85.35分獲頭等獎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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