疾管署複檢東港安泰醫院合格　重回疫苗隊行列

▲疾管署會同屏東縣衛生局詳細複檢東港家泰醫院合格，醫院可以重回疫苗施打隊行列 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

東港安泰醫院於日前因疫苗混打誤打，導致有88位民眾原本要打莫德納疫苗卻打成AZ疫苗，院方緊急向國外購買兩台疫苗冰箱，將疫苗分別分別放置，落實3讀5對，疾病管制局會同縣衛生局人員今(13)日到院院稽查改善作業，獲得肯定，預定開放第14期預約的疫苗施打作業。

東港安泰醫院於日前因疫苗混打誤打事件，院方兩度向社會道歉，並由榮譽院長蘇清泉與副院長、策略長等相關人員親自到100位民眾家中拜訪道歉，並致贈慰問金5000元及營養品。

醫院進行內部檢討後，火速增加採購兩台國外進口的疫苗級冰箱，在冰箱上明顯標示疫苗名稱，採分類存放， 藥劑師專人管控的原則，構建防錯機制，落實醫護人員三讀五對的工作。

今(12)日疾病管制署及衛生局長官已到院稽核，確認硬體設施及人員作業SOP改善計畫後，預定開放第14期預約的疫苗施打作業。縣府衛生局對安泰醫院勇於認錯承担不委過，而且反應迅速、主動慰問民眾的處理方式表示肯定。

蘇清泉表示，協肋政府提升疫苗接種率是重要的任務，沒有時間悲傷喪志，責任由他扛起來，醫護人員要趕緊振作起來，從錯誤中學習，趕快回到疫苗施打的崗位上，加倍用心、細心的為鄉親服務。他也感謝疾病管制署及衛生局的協助與鼓勵，讓鄉親感受到安泰醫院的誠心及蛻變。

對於蘇清泉院長此次第一時間上火線承擔責任，院內的醫護人員都深感暖心與感謝，尤其蘇院長完全沒有一句責罵的話，還一直說需要什麼設備就馬上買，並且啟動員工關懷機制，贈送咖啡點心及慰問卡給相關人員，更讓醫護人員感到很窩心。