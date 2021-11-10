KTV、桌遊店顧客抽菸被抓包　屏東聯合稽查人員開罰

▲東港警方會同屏東縣府衛生局等單位聯合稽查 。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

疫情趨緩，八大行業已逐漸解封，東港警方於9日18時至22時，會同屏東縣政府事業主管機關執行防疫工作聯合稽查，查獲KTV及主題遊戲餐廳（桌遊店）違反菸害防制法案件共計2件，均依規定開單告發。

為督促各娛樂場所謹守各項法規及防疫管理措施，東港警分局昨晚會同屏東縣政府衛生局、城鄉發展處工商科、勞動暨青年發展處及消防局等人員共同執行聯合稽查，針對轄內仍需關閉之八大業者店家（歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店/廊理容院等）執行稽查，查察有無偷偷營業情事，並加強宣導防疫情形。

其中衛生局人員於東港鎮中山路某KTV及嘉新路某桌遊店，發現有違反菸害防制法情形，均依規定開單告發。

東港警分局長林文煜表示，八大行業已逐漸解封，自11月2日至11月15日維持防疫第二級警戒，仍有些場所需關閉不得營業，如符合防疫管理，及無陪侍服務者，得有條件開放，警方會加強相關場所臨檢稽查，希望八大業者能遵守相關防疫規定，避免防疫破口。

警方呼籲民眾務必配合做好防疫措施，避免出入人多擁擠或傳播高風險場域，外出全程戴口罩、勤洗手、保持社交安全距離，保護自己也是保護他人。