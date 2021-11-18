反萊豬公投列高考試題　林為洲批：內容錯誤、違反行政中立

▲林為洲質疑，考選部將反萊豬公投列入試題，要求學生表態違反行政中立。（圖／翻攝林為洲臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

面對1218四項公投，藍綠大動員宣傳，民進黨訴求四個不同意，國民黨力拚全數過關，不過，國民黨立委林為洲指出，民進黨政府動用公家資源協助反公投宣傳，已違反行政中立。

林為洲今（18）日於臉書表示，考選部在今年的高考，就以反萊豬公投為題，要求學生思考透過何種策略才能弭平政治紛爭，而考題中，「在野黨亦發起反萊豬公投以為反制」的說詞更是錯誤百出，依據公民投票法規定，只有個人才能作為公投案領銜人，政黨及團體無法取而代之。

林為洲批評，考選部刻意命題，不但內容錯誤，也儼然預設立場，指控在野黨在反對政府政策。這些考生，未來將成為國家公務體系的事務官，依據「公務人員行政中立法」第10條規定，公務人員對於公投不便表達支持或反對的意見，考選部在考試中逼考生表態自己的政治傾向，這難道沒有違反行政中立的問題？

林為洲表示，去年2月銓敘部發函給中央及地方中央及地方各主管機關，依據「公務人員行政中立法」、「公務人員服務法」要求公務員恪守行政中立，不得「動用行政資源」、「利用職務關係」、「影響公務執行」或「使用職銜名器」支持或反對特定公民投票案。我對於行政中立相當重視，執政黨若越線動用行政資源打擊異己，恐造就無止境的執政，這將動搖民主基石，讓台灣淪為「民選獨裁」。

林為洲呼籲，政務官要為政府政策辯護是職責所在，在非公務時間利用私人身分和政黨預算反對公投我們無權干涉，但放過事務官，不要讓他們無端成為阻礙公投的打手。

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