公投延期4個月「投票資格沒延」　柯文哲直呼慘了！中選會回應了

記者袁茵、陳家祥／台北報導

四大公投原於8月28日登場，但受新冠肺炎影響，延期至12月18日，根據《公民投票法》規定，年滿18歲未受監護宣告者有公民投票權，但台北市議員徐弘庭發現，中選會投票權人資格卻是寫「民國92年8月28日（含）前出生」，質疑影響12月18日以前出生的民眾權益。不過中選會回應，仍以原投票日8月28日有投票權資格投票權人為限。

▲台北市長柯文哲出席市議會總質詢。（資料圖／記者林敬旻攝）

柯文哲18日赴台北市議會進行市政總質詢，被徐弘庭詢問公投是幾歲以上民眾能投票？柯文哲先是回答「20歲以上有戶籍公民」的錯誤答案，隨後被指正才說「慘了！」

徐弘庭表示，根據此次公民投票簡報資料，投票權人資格為年滿18歲、民國92年（西元2003年）8月28日（含）前出生，但今年公投延期到12月18日，理論上公投年齡應該為何？柯文哲直言，「怪怪的，延期沒有改到，哇⋯這糟糕⋯中央選委會怎麼公布⋯慘了！」

另外，名冊地址基準日則是民國110年（西元2021年）8月9日（含當日）後遷出者，仍在原戶籍地投票。看見這份簡報，柯文哲說，「那個也完蛋⋯」而身為台北市選委會主委的台北市副市長黃珊珊則說，這是中央公告的，是因為疫情導致延後的關係。

▲台北市議員徐弘庭。（資料圖／記者湯興漢攝）

徐弘庭質疑，剛滿18歲、9月多出生的民眾很高興為台灣行使民主權利，可是為什麼不能投票？黃珊珊回應，這個北市選委會有討論過，因為是中央的公告，北市有提出一些意見，但因為中央公告只能照案。

徐弘庭提到，18歲民眾同儕出生率大約20幾萬，因疫情延宕3個半月，等於是四分之一，有5萬人投票權利受到影響，這樣合理嗎？柯文哲說，「糟糕，你不講，這從來沒拿到檯面上討論，我想這是選委會的疏忽。」

至於距離公投只剩下1個月，補造冊是否來得及？黃珊珊說，造冊程序上應該沒什麼問題，只是中央要做公告，這次是因為特殊狀況延期，會把意見反映到中央去。而柯文哲認為，「（中央）這應該是疏忽啦！」

不過，中選會回應，110年全國性公民投票原定投票日期為110年8月28日，因受新冠肺炎疫情影響，改定於110年12月18日舉行投票，因此投票權人仍以原投票日110年8月28日有投票權資格投票權人為限；而8月9日後遷籍者須返原戶籍地投票。