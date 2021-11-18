4大公投呂秀蓮表態！轟藍綠政治操作　蔡政府1件事對不起台灣

▲前副總統呂秀蓮。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

12月18日四大公投倒數1個月，藍綠近來積極備戰。前副總統呂秀蓮18日做出表態，認為核四不能重啟、三接需在綠電減碳及避免缺電之間取其輕、萊豬可進口但政府應依國際標準嚴格檢驗及明確標示、公投應該綁大選，並重提過去自己曾提出「和平中立公投案」被駁回一事。呂秀蓮也轟藍綠在四大公投上政治操作、昨是今非，呼籲國人應理性看待、慎思明辨，更要拋開成見，拒絕政黨綁架。

呂秀蓮下午在臉書貼出長文對四大公投案正式表態。她表示，許多民主先進用青春和血淚爭取公民投票權，直到2003年才制定《公投法》，確立公投配合選舉同時舉行。這是最方便集結廣大民意，對政府施政直接反應的途徑，並能節省行政經費及社會成本。

她說，2019年3月6日時，自己代表一萬人提出「和平中立公投案」，但6月17日立法院多數的民進黨團硬將《公投法》修改成公投必須與選舉脫鉤，中選會隨即以莫須有理由駁回她的公投提案，「而在我之後所提的案，有幾件早已先核准，因此修法的針對性很強」。今年雖無選舉，但12月18日卻要進行四項公投，緣由在此。

轟藍綠政治操作

接著，呂秀蓮指出，這四項公投有兩項由國民黨提案：反萊豬及公投綁大選；另兩項則是民間提出：停建三接與重啟核四。她喊話，「公投結果對民生經濟甚至國防外交必然產生影響，國人應理性看待，慎思明辨，更要拋開成見，拒絕政黨綁架。」

「遺憾，但不意外地，國民兩黨均將公投當作政權爭奪戰進行政治操作，一方要使總統跛腳，行政院長下台，另方喊出『公投四不要』以抗中保台。值此兩岸瀕臨戰爭邊緣，朝野不以大局為重，雙方進行仇恨動員，真令人親痛仇快！」

她說，國民黨規劃1218場街頭說明會，民進黨則編5800萬黨費，下令全體黨公職舉辦300場公投說明會。但這場全然不對稱的戰爭卻輸贏難料，因為全國選民1988萬人中，參加政黨者不過6％，人數不過百萬而已；高達94％的選民並不隸屬任何政黨。另，稍早民調指出，四項公投同意者超過不同意，嚇壞執政當局，這也意謂台灣的政黨政治潛伏許多危機。

「四項公投都是老議題，堪稱『荒謬』的是，除核四案之外，其他三項國民兩黨都是顛三倒四，強詞奪理。」呂秀蓮表示，譬如長年反對公投的國民黨，如今主張公投綁大選，而過去常用公投綁大選的民進黨，卻要與選舉脫鉤，「大概自認能長期執政吧。」

在萊克多巴胺案上，呂秀蓮說，前總統馬英九通過進口萊牛，民進黨主席蔡英文則帶頭抗爭，民進黨立委還霸佔立院主席台多日強行阻撓；結果，轉眼政黨輪替，昨是今非，昨非今是。

至於大潭藻礁案，她則表示，馬英九執政時劃定232公頃作為天然氣接收站，幸有環團出面保礁，經濟部從善如流，退縮1、2公里，面積縮小為23公頃，蔡英文雖曾題下「藻礁永存」，國民黨竟然為反對而反對。

「國民兩黨都罹患健忘症，或者將民眾當白癡？」呂秀蓮再批，在朝在野如月亮，初一十五不一樣！檯面上藍綠政治人物開口閉口喊民主，難道民主不需要是非，也不必負責任？

「顯然兩黨政治倫理已淪喪，自然黨員也大量流失，選舉時雖能呼風喚雨，其實黨員跟全國選民根本不成比例！既然94％的選民都無黨籍，又何必聽信政黨說三道四，強詞奪理？嚴格說來，每個公投提案都很專業，也直接影響國計民生，甚至你我的安危禍福。」

呂秀蓮二度向選民喊話，我們與其任意被綁架，不如認真了解每項公投的意涵及真假對錯，尤其公投結果會對國家發展及國人福祉產生怎樣的影響，再作理性判斷和投票。

呂秀蓮表態公投立場

對於公投案的立場，呂秀蓮也做出表態。她說，譬如重啟核四案，別忘了貢寮到龜山島之間的海底已發現十來處活火山，萬一爆發，北台灣就完蛋！何況封存之後，核燃料已陸續運出台灣。將來確有需要，應採取最新近的核安設備，另作選址，而在青黃不接時，核一、二、三廠可以全面維修，延役使用。

藻礁方面，呂秀蓮表示，既然三接已由232公頃退縮成23公頃，為加速綠電減碳，避免缺電及高科技撤離台灣，兩害相權取其輕，朝野應該共體時艱。

至於瘦肉精，她則認為，只有少數畜牧業使用，而美國牛豬肉並非台灣主要進口，政府應依國際標準嚴格檢驗，明確標示，即可維護國人健康，如再全面禁止美豬及日本災區食品進口，確實會讓美日兩國「奇摩子」很不好，在我們亟需加入CPTPP，更需要美日協防台灣的此刻，朝野均應以大局為重。

呂秀蓮強調，公民投票的最大功能是國家遭遇外侮時，國家的主人翁可以透過公投展現「主權在民」的集體意志向國際嚴正訴求，蔡英文政府為阻撓和平中立公投而突然取消公投綁大選，憑添公投困難，不只對不起民主先進，更對不起台灣。民進黨若想長期執政，更應知錯能改，勇於承擔。