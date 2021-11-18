官員宣傳公投是「義務」！政院搬法條背書：沒有行政不中立

▲行政院副院長沈榮津出席民進黨全代會。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

隨著1218公投日接近，身為行政院「當然反方的」行政院也加強宣傳力道，但卻被外界質疑有行政不中立的問題。對此，行政院發言人羅秉成18日在院會中搬出法條比對，強調選罷法、公投法性質不同，不可以混為一談，選舉罷免法相關規範不適用於公投，有很大的差別。

羅秉成表示，選舉跟公投兩者的性質非常不一樣，選舉是對人，公投是對事，選罷法跟公投法就相關活動的規範都不同。選罷法有宣傳時間的規定，例如選前10天不能發布民調，但公投不此限；選罷法也規定選舉當天不能從事競選活動，但公投法無此限制，因此在公投1218當天，除了在投開票所內、30公尺範圍內，不得從事相關宣傳活動外，其餘是不禁止也不限制。

公投法跟選罷法在相關活動上是有很大的不同，主要是選罷法對人、公投對事。在公投法相關規定裡，人民連署成案的公投案件，連署人代表正方、行政院代表反方，所以行政院是當事人，有義務、職責跟人民說明政院推動的政策；也有義務就公投案推派代表參加意見發表會或著辯論會；也有義務跟職責去跟人民說明尋求支持。這跟選罷法要求的行政中立有所不同。

羅秉成強調，因此行政院作為反方、公投當事人，做為需要把相關政策向人民報告說明，「是公務職責所在，是公務上所必然」，行政一體，行政院除了獨立機關外，相關部會本於職責就相關政策、公投立場做表述，並沒有違反行政中立法的疑義。

羅秉成也引述銓敘部在今年5月12日的說明，「不要誤會政務官做公投說明是違反行政中立法」，行政機關對於公投案涉及的重大政策，本於政策推動權責，有「義務」對外界說明並辯護利場，適時澄清資訊，因此公務人員受指派代表機關表達政策立場，不能認為是違反行政中立法。

行政中立法規範的對象除了政務官，除了獨立機關以外的政務官，是不是用行政中立法的；行為面上，因為公投跟選舉不同，選舉在行政中立法上要求嚴格。公投與選舉兩者不同，選舉罷免法相關規範不適用於公投，有很大的差別。