行政院緊盯物價　水電天然氣瓦斯短期不調漲

▲行政院表示，電費到明年3月前都不會調漲（圖／資料照）



記者陳家祥／台北報導

台灣消費者物價指數（CPI）年增率連續3個月超過2％，外界擔憂物價恐上漲。對此，行政院發言人羅秉成表示，物價部分，行政院物價督導小組一直緊盯，也密集在開會協調各部會。相關措施部分，也會視物價情形做滾動性檢討。

羅秉成接著說明目前政府穩定物價的因應作為，仍會維持水電油氣價格的穩定。油價部分，已經有亞洲鄰近國家最低，以及緩漲機制，在一定條件下政府會幫忙吸收負擔部分漲幅；電的部分，到明年3月底前都不會調漲；水、天然氣、桶裝瓦斯等，目前沒有調漲計畫。

至於重要工業物料部分，鋼、鋁、鋼筋，則協調中鋼、中鋁等優先提供國內；貨櫃跟運費部分，也會協調國籍航商優先提供給國內業者貨櫃，縮短等候期，並提供合理價格。

此外，也會每日監控民生物資的價格，若有異常，主管部會將立即處理。這些價格如果有異常的話，農產品部分會釋放庫存、啟動進口措施，輔導農民盡速復耕；民生物資部分，也已協調6大量販超市設置平價專區。

羅秉成強調，若有涉及到壟斷、哄抬物價等行為，也會杜絕不法，目前有公平會、法務部掌握資訊，有涉及到壟斷或囤積哄抬，要立即查處，法務部已經成立24小時檢舉通報專線，若獲舉報，會立即請相關機關查處，遏止哄抬物價的不當行為。