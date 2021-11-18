「四個不同意」民調逆勢上漲　劉世芳坦言：差距已經明顯變小

▲4大公投案將於年底登場，民進黨主張投下「四個不同意」。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

全國性4大公投於12月18日舉行投票，根據《東森新媒體ETtoday》最新民調，民進黨所主張的「四個不同意」，支持度均有逆勢直追的趨勢，各項議題均呈現同意比例下滑、不同意比例提升。對此，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳坦承，差距已經明顯變小，以前大家都說是北熱南冷的議題，「現在可能相反過來」。

根據《東森新媒體ETtoday》民調中心最新調查，在4個公投案中，「公投綁大選」、「反萊豬進口」兩項獲得過半同意，同意與不同意比例差距皆為近兩成；而「珍愛藻礁」同意48%大於不同意37.7%，差距約一成；至於「重啟核四」同意45.3%與不同意43.9%比例僅差距1.4個百分點。

民進黨立法院黨團18日上午召開「憲改是台灣的驕傲」暨輿情回應記者會，劉世芳會後受訪時表示，各種不同媒體所做的公投民調，其實都沒有辦法馬上顯現結果。

劉世芳透露，目前就她所了解，4項公投的同意與不同意，因為民進黨上下一心，不管是在站街頭、舉辦說明會，或是在各種政論節目上，都一一地跟每個選民做說明之後，「這個差距已經明顯變小」。

劉世芳指出，以前大家一直在講，公投可能是「北熱南冷」的議題，現在可能相反過來，既然公投是對於4種不同公共政策的討論，呼籲不管是哪個階層的人，尤其是18歲以上的年輕人，應該多看一下跟公投相關的公共政策，思考哪一種公共政策對台灣的發展最有利。

劉世芳坦言，「所謂的差距縮短，是沒有錯，但有沒有高達20％，我也很質疑」，因為每個政黨內部都會做民調，民進黨也不希望引起不一樣的聲音，所以就是持續努力。

劉世芳也呼籲，距離公投投票剩下30天的時間，希望大家都能投注這4項公投案，「到底哪一項公投案，對台灣的前途才是有正面、正向的發展，不是隨著來亂的團體起舞」。

其他人也看了這些新聞...

►柯文哲今晚赴凱道夜宿探班 要送羅智強「藍白拖」

►核四未過2838億負債電費分攤 王世堅：每人1萬1千拯救生命

►中油宣傳反公投遭批行政不中立 蔡英文：捍衛政府政策沒問題

相關新聞...

►蔡英文把反萊豬變「反美豬」 蔣萬安轟：混淆視聽

►喊「4個不同意」嚇壞支持者 徐巧芯坦承筆誤：要罰寫4個同意100次

►支持藻礁公投被酸「集體智商13歲」 時力怒了要張景森公開辯論