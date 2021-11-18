反萊豬公投案仍處劣勢　行政院：相信多說明、溝通會贏得支持

▲行政院18日召開院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

隨著1218公投日接近，民進黨政府近來持續加強政策宣導的策略收到效果，但唯獨「反萊豬公投案」的同意還是大於不同意很多，台北市長柯文哲甚至說，萊豬公投一定過。對此，行政院回應，相信只要多跟國人說明溝通，政府的政策會贏人民的支持。

行政院發言人羅秉成表示，馬政府時期就已經開放含有萊克多巴胺的牛肉進口，尤其美國進口的牛肉佔國內大概4成左右，9年來從每年平均1.8萬公噸到現在已經6.4萬公噸，都是符合國際安全標準的萊牛。這段時間長期以來這麼多數量，國人食用安全無虞，也沒有問題。

「所謂的萊豬，用的是相同標準，也會嚴格把關。」羅秉成說，相信只要清楚說明，在安全無虞，大家如果能夠了解到關於萊豬進口還涉及到經貿布局，要走進國際、參與經貿組織，如CPTPP等。

羅秉成說，CPTPP成員國家如日本、澳洲、加拿大、新加坡、紐西蘭等，11個國家都同意進口萊豬，所以在加入這樣的國際組織，大家用一樣的標準看待，這比較容易讓國際接受。

「我們要擴展我們的經貿關係、深化台美的貿易。」羅秉成表示，相關貿易障礙只要符合國際經貿規範、符合國際安全標準，相信只要多跟國人說明溝通，政府的政策會贏人民的支持。