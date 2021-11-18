台第一座裸體雕像《甘露水》　文化部「重建台灣藝術史」12月經典重現

▲文化部「重建臺灣藝術史」將以展演再現經典。（圖／行政院提供）

實習記者張鈞量／台北報導

台灣第一座裸體雕像《甘露水》12月將經典重現！文化部18日表示，該部自2018年推動「重建台灣藝術史」計畫以來，從蒐藏、修復作品及文物史料，在各界支持響應下，已獲捐贈2萬件作品及文物，12月將透過各項展演再現經典，文化部強調，未來會持續支持重建台灣藝術史的各項工作，以完整紀錄呈現台灣藝術發展史。

行政院長蘇貞昌18日於院會聽取文化部報告「重建台灣藝術史執行成果」，文化部指出，為系統性典藏及維護重要藝術資產，梳理基礎史料及建構知識，再現台灣藝術家作品，自2018年起，以前瞻基礎建設經費推動「重建台灣藝術史計畫」，由國家的高度向國人重新介紹這塊土地的藝術資產，彰顯完整的藝術史意涵。

文化部表示，「重建台灣藝術史」，是由美術史、音樂史、工藝史、文學史、影視音史等層面出發，目前已經蒐藏台灣前輩藝術家649件作品、徵集檔案史料超過3萬件、修復作品及文物史料逾4千件。

文化部指出，接下來將透過展演再現經典，如「經典再現—台府展現存作品特展」、「進步時代─台中文協百年的美術力」、「霜賢峻偉-人間國寶王清霜家族漆藝特展」、「郭芝苑百歲紀念音樂會」等，一一呈現台灣藝術史的發展，其中經典作品台灣第一座裸體雕像《甘露水》，就即將在12月與國人見面。

文化部表示，重建台灣藝術史進行的蒐研工作，近年來獲得各界的響應，順天美術館、畫家洪瑞麟家屬、畫家林玉山家屬、音樂家葉綠娜、李美彌導演、史明基金會等，捐贈近2萬件作品及文物，政府民間協力守護台灣藝術史，文化部未來會持續支持重建台灣藝術史的各項工作，讓重要藏品史料及民間捐贈的效益繼續延伸，完整紀錄呈現台灣藝術史發展。