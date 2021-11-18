周玉蔻連日爆料他家產豪宅　顏寬恒「我到底是跟誰選」

記者趙蔡州／綜合報導

台中市中二選區立委補選選戰如火如荼，國民黨參選人顏寬恒日前不斷遭資深媒體人周玉蔻爆料，像是他一家人住七期豪宅，為了選舉才回沙鹿等，讓他不斷澄清之於也不禁感嘆「不知道自己是跟林靜儀選、還是在跟周玉蔻選」。

顏寬恒連日被周玉蔻在臉書、鏡頭前爆料，先是質疑顏家的家產問題，接著說他一家人沒有住在沙鹿，平常只住在市區七期豪宅，如今要選舉的時候，才說自己是沙鹿人。

作家溫朗東16日也進爆料，顏寬恒擁有的豪宅價值1.1億，6口之家平均有10間廁所，洗澡上廁所都不需要排隊，質疑顏寬恒當時才26歲，「26歲坐擁破億豪宅，錢從哪來，有沒有誠實納稅？」

▲周玉蔻連日猛攻，顏寬恒感嘆「我現在是要跟林靜儀選，還是要跟周玉蔻選」。（圖／顏寬恒提供）

對此，顏寬恒16日澄清說，自己從小，國小、國中、高中、大學一直到現在都住在沙鹿，他是一個實實在在的沙鹿人，並且酸周玉蔻在爆料之前，務必先做好功課、查好資料。

至於豪宅問題，他也說，房子購入時才2千萬元，沒想到被說成1.1億元，希望溫朗東不要跟周玉蔻學壞，「我不知道我現在是要跟林靜儀選，還是要跟周玉蔻選」、「這不只是雙標，是針對，不管是周玉蔻、溫朗東」。

周玉蔻看了顏寬恒的回應後，馬上在臉書說，「莫非你已心慌意亂，到現在都不肯面對你的競選對手，是超強女醫林靜儀」、「顏寬恒先生，來接受我的電台、電視、直播訪問啦」、「你的爸爸不是說，不畏戰、不懼戰，接受挑戰嗎？老冬瓜還誣衊我香插不正，放馬過來吧！蔻蔻姐等你」。

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