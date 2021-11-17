抓包說謊！周玉蔻1證據揭顏寬恒住過七期別墅　當時市價6千萬起跳

▲周玉蔻、顏寬恒。（合成圖／記者林敬旻、屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

資深媒體人周玉蔻昨指國民黨中二選區立委補選參選人顏寬恒一家住在台中七期豪宅，但顏則說自己從小至今都住在沙鹿，是一個實實在在的沙鹿人。對此，周玉蔻今（17日）翻出2014年的新聞，批顏寬恒說謊、不道德，一家六口是住在七期一棟當時市價6000萬起跳的別墅，而住在沙鹿的則為顏的二媽全家。

周玉蔻17日上午在臉書直批，顏寬恒說謊也要打草稿，你昨天19秒的回應，騙人你自己國小、國中一世都住沙鹿，沒住過七期豪宅，謊話連連也就罷了，還不惜拖自己家的兒女下水，也未免太不道德了吧。「虎毒不食子耶！何況，都做阿公了，你還有個8歲孫女，不是嗎？以身作則吧，你不會想教她怎麼編造謊言吧！」

周玉蔻在留言區附上東森新聞台2014年獨家報導的截圖，表示以此為証；她也比對顏寬恒昨日發言，指出顏寬恒扯的謊包括：1、顏寬恒稱從國小起就住沙鹿，「謊言！」這則報導很淸楚，顏寬恒與太太、媽媽、子女一家六口，住在七期200坪獨棟別墅，當時市價6000萬起跳，而住在沙鹿的顏寬恒二媽全家。

2、顏寬恒說自己的小朋友（指兒女）國中、高中唸書的時候住台中七期，之後就搬回沙鹿，「謊言！」這則報導特別提到顏與兒女住在一起；2014年顏的兒子已經結婚，且依據報導顏已做阿公，其兒子也當了父親，但顏寬恒昨天卻說他們唸完書就搬回沙鹿，根本不是事實。另外，當時報導也稱顏寬恒家女兒即將大喜，七期別墅管理員親口証實顏家女兒、女婿出出入入好歡喜。

周玉蔻嗆聲顏寬恒，「這像話嗎？為了不敢承認你的『在地』說的大謊話，自己住在七期豪宅七年前擔任立委時就是如此，就曾被大肆報導，你竟然用19秒影片說了一串謊，甚至不惜出賣兒女！」醒醒吧！大甲媽不是你顏家遮羞門神、兒女不是你的騙人工具，你的孫女更需要一位光明磊落不貪、不騙、不狠、不惡，不必感到蒙羞的阿公。