大學生參與解決城市問題　侯友宜贈「公共服務行動包」

▲新北市長侯友宜致贈感謝狀予台灣大學、中興大學、嘉義大學、海洋大學、文化大學及致理科大等師生。（圖／新北市農業局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

為感謝過去1年在農業領域公共服務貢獻的大學生，新北市長侯友宜今（17日）於新北市政府市政會議，頒發感謝狀表揚參與牛隻疫苗施打、海洋資源復育、公共空間綠化改造及即期品食物通路等計畫來自六個學校的老師及學生，現場除播放公共服務紀錄影片及展示所有學生努力的成果外，侯友宜市長也致贈公共服務行動包勉勵學生。

侯友宜表示，今天感謝狀的頒發其實是深具意義，看見這麼多大學生的理念能與社會問題、脈動結合在一起，將所學落實，讓這些議題的種子能擴大、傳承與創新，這些同學的表現，讓我們看到台灣的機會，看到不一樣的下一個世代，今天特別藉國際學生日，謝謝所有老師跟大學生所做的努力與奉獻。

這次表揚的四個公共服務議題，包含台灣大學、中興大學及嘉義大學配合國家防疫政策，在24小時內控制住牛結節疹疫情；海洋大學復育經濟及原生物種永續海洋資源、文化大學將雜亂空間改造成五股夏綠地、致理科技大學應用科技處理即期食物避免食物浪費等。

▲台灣大學、中興大學、嘉義大學、海洋大學、文化大學及致理科大等師生參予農業公共服務，榮獲新北市府致贈感謝狀及公共服務行動包。



大學生們利用課餘時間，主動參與公共事務，利用自己所學的專業，解決自己居住的城市眼前所面臨的問題，獲得在地居民與各界支持與迴響，其中海洋大學花蟹復育，其技術進步與研究成果，更是躋身國際領先之列，十分難得。

現場致贈給大學生的公共服務行動包，選用輕巧大容量及方便攜帶的肩背包，內容包含一個頸枕，方便大學生外出能隨時休息，為了公共服務『隨時Ready、隨時行動！』，另外亦準備了獲選為2020年新北特色商品，來自新北市青年農友陳冠樺三峽蜂樺蜜專賣店的龍眼蜜，希望能給大學生們補充能量、補充健康，繼續努力！

農業局表示，青年是城市持續發展的重要資本，培育青年一直是市府重要的工作之一，近幾年農業局致力青年相關政策的推動，從「就業」與「教育」兩個層面來增加青年願意從農的意願，蘊育農業永續的種子。近年來不斷與大學USR合作，讓青年接近認識農業進而成為農業方面的業師，達到擴散與傳承的目的，結合各種專業、各式各樣的創意與人才，讓更多學生在自己的專業領域中，服務、參與解決城市的問題，讓新北市朝著永續、更健康、更繁榮的城市進步。

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