打造新北街舞據點　新莊國民運動中心「FUN舞空間」美化啟用

▲新莊國民運動中心「FUN舞空間」美化啟用。（圖／新北市文化局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府文化局與教育局、體育處合作打造的新莊國民運動中心「FUN舞空間」今（16日）正式啟用，由新莊文化特色「鼓」為發想，打造街頭文化創意空間，成為新莊街舞新據點。

文化局副局長于玟表示，「新莊國民運動中心」是新北市第一座國民運動中心，也是臺灣最大的國民運動中心，服務超過870萬人次。這次結合國民運動中心資源，美化原街舞廣場，除了希望能把地方文化特色及街頭塗鴉藝術，融入在市民生活，進而打造獨特的新北街頭文化外，也希望能透過場地的優化，讓市民更喜歡使用這個空間。

文化局表示，「FUN舞空間」規劃，以新莊在地文化「鼓藝」發想，將鼓聲的振幅透過幾何圖形的變化延伸在視覺的想像中，藉以展現年輕人青春洋溢的熱情活力及源源不絕的創意，邀請鐵四帝文化藝術團，帶來融入傳統民俗陣頭的官將首街舞表演，還有在地新泰國中20位同學的流行街舞演出，熱力四射的青春活力，為啟動儀式揭開序幕。

文化局指出，市府推動「新北FUN街頭」街舞大賽，迄今已辦理13屆，霹靂舞組更列入2024巴黎奧運積分賽項目之一，為推廣全齡街舞運動，預計於2022年在本市境內建構出9座便捷性高、舒適練舞場地，現已打造捷運板橋站和十四張站，結合現有94個校園練舞空間提供給本市147個熱舞社團使用。相關活動訊息可持續關注「新北市文化局」官網查詢。

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