辣椒水反制汐止棍棒哥！網曝「1舉動」騎士也慘了：可能防衛過當

記者曾筠淇／綜合報導

新北市汐止區16日晚間發生一起「球棒對決辣椒水」的行車糾紛，汽車駕駛因不滿機車騎士擋住行車動線，所以攔下對方後持木棍追打，結果最後卻遭對方以辣椒水反擊。事後就有不少人大讚「辣椒水真的是神器」、「好爽」、「噴得好」；不過也有網友針對騎士噴的最後一下表示，這可能有「防衛過當」的疑慮存在。

21歲的汽車駕駛林男因不滿34歲的陳姓機車騎士擋住行車動線，因此將對方攔下並下車理論。雙方爆發口角衝突後，林男順手持路邊木棍追打陳男，想不到對方拿出隨身攜帶的辣椒水反擊，他因眼睛被噴到，所以只能蹲在路邊掩面休息，之後被送往國泰醫院就醫。

林男因為辣椒水被噴滿臉，所以眼睛、脖子都紅腫，打算提告傷害；陳男則因為右手食指受傷，也報警提告傷害。對此，不少網友看到陳男以辣椒水自保都直呼噴得好，「辣椒水即將缺貨，太好用了」、「拿棍棒被噴剛好而已」、「真的欠噴」、「想到拿球棒一臉凶狠結果被噴到哇哇叫就覺得可笑」、「根本蟑螂，噴一下就逃竄」。

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▲兩人因動用棍棒、辣椒水攻擊對方，所以雙方都吃上傷害官司。（圖／記者張君豪翻攝）

值得一提的是，林男當時被噴到辣椒水後，已經走到路邊，結果陳男卻追上再噴一下。事後就有網友針對這部分在PTT上貼文分享經驗，表示辣椒水其實算是攻擊性武器，以他的經驗來看，如果使用辣椒水並噴到對方眼睛，就算是壯漢也是馬上倒，因此「防禦過當」是可能成立的。

該名網友2018年曾發文表示，他有次騎機車讓路給行人時，被對方噴辣椒水，當時的灼熱感讓他以為自己要瞎了，只能忍痛爬到一旁民宅求助，雖然一直用清水清洗，但還是很辣。事後醫師告訴他，還好沒有揉眼睛、沒傷到眼角膜，但他當時還是畏光、睜不開眼很久。

事實上，「NPA署長室」2016年也曾發布「防護型噴霧劑使用實測」的影片，從內容可見，被噴到的人大概4、5秒後就會開始出現刺痛感，甚至頭皮發麻、無法思考，非常痛苦。