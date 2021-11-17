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一起來跳舞吧！大同社區發展協會千人「舞動八德」嗨翻天

▲大同社區發展協會千人「舞動八德」

▲立法委員趙正宇期「舞動八德」健康快樂。（圖／林駿剛提供）

記者楊淑媛／桃園報導

一起來跳舞吧！桃園市八德區大同社區發展協會，17日舉辦「舞動八德」全社區展演活動，27個社區發展協會居民，於疫情緩解後，分別組隊盛裝尬舞，宛如一場大型舞會，全場近千民眾跟著音樂律動，許多媽媽們開心大喊「安可」！

大同社區發展協會2019年理事長吳淑惠說，「舞動八德」在二年前，邀請亞洲有氧天王潘若迪到八德舉辦「JUST DANCE舞力全開」活動，誠如潘若迪老師告訴參加的居民說：不管幾歲，跟著音樂的節拍律動，就能達到健康快樂的效果！因此，那年的「JUST DANCE舞力全開」活動，讓參與社區居民記憶美好，期主辦方年年舉辦。▲大同社區發展協會千人「舞動八德」

▲大同社區發展協會2019年理事長吳淑惠開舞。（圖／林駿剛提供）

豈料，2020年初全世界爆發新冠肺炎疫情，國內許多活動因應疫情隨之停擺；隨著國內本土疫情漸趨穩定，疫情指揮中心10月底也宣布11月2日起取消集會活動人數上限及公共場域人流控管、總量管制。許多鄉親好友反映，希望能再和大家一起「熱鬧一下」。▲大同社區發展協會千人「舞動八德」

吳淑惠說，八德區大多數里上及社區發展協會設有舞蹈班，讓里民及會員可以在跳舞過程中，得到健康、活力及快樂，然而大家都期待有一個表演舞台，可以互相交流學習，為此，隨著疫情解緩，特別再次策畫「舞動八德」全社區展演活動，各表演團體無不精心打扮，期待這一天來臨‧

大同社區發展協會邀請八德27個社區發展協會共襄盛舉，再次辦理一場近千人的大型舞會，立法委員趙正宇辦公室協辦本次活動，讓大家都可以盡情熱舞，慶祝全民防疫有成，也釋放防疫在家累積的壓力。

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