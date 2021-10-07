陽明山殯葬業爆吸金百億　檢調5路搜索！老闆人間蒸發

▲曾因立委收賄案被約談的展雲公司負責人鍾克信，如今涉吸金百億元人間蒸發。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者劉昌松／台北報導

曾捲入立委集體收賄案的展雲事業公司負責人鍾克信，遭人檢舉涉嫌從2012年起，陸續推出多種保證還本的投資方案，招攬民眾投資陽明山墓地，至今吸金超過100億元，但最近疑似周轉不靈，無法再給付投資人本利才爆發，台北地檢署7日指揮調查局兵分5路搜索並約談相關被告；但據了解，鍾疑因欠債已人間蒸發。

檢調單位2020年間大舉偵辦立委收賄案時，在陽明山上經營殯葬事業的展雲公司負責人鍾克信，一度被懷疑和寶塚生命負責人陳明瀚，共同透過白手套郭克銘仲介行賄立委趙正宇，變更陽明山國家公園部分土地地目，結果最後調查發現，鍾克信其實是白手套郭克銘的詐騙受害人，因此獲得不起訴處分，而趙也不構成收賄罪，只被依財產來源不明等罪起訴。

就在法院密集開庭審理立委收賄案之際，原以為從刑案脫身的鍾克信被民眾檢舉，涉嫌從2012年起，招攬民眾投資陽明山墓地，每投資1單位本金10萬元起跳，並約定一定時間內會協助賣出，如無法賣出，就由展雲出面買走，都保證賣價高於本金。

檢調懷疑鍾等人反覆利用類似專案，累計吸金超過100億元，但近年因資金周轉出現問題，無法再依約給付，鍾更疑似因此背債消失，台北地檢署7日指揮調查局新北市調處，兵分5路搜索相關人住居所，預計依違反《銀行法》罪嫌被告身分，約談5人到案釐清案情。

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