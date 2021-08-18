大溪崎頂下坡易積水　立委趙正宇服務處會勘改善

▲大溪崎頂下坡易積水，趙正宇服務處會勘改善。（圖／趙正宇服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大溪崎頂下坡段，近年來，每逢瞬間強降雨易嚴重積水，影響用路人行車安全，民眾向立法委員趙正宇服務處提出陳情受到重視，18日邀請相關單位會勘，要求公路總局復興工務段及大溪區公所，儘速研議改善方案。復興工務段長范又升表示，將加強崎頂下坡段路面分隔島的洩水孔疏通，若遇強降雨將至，也會提前派工待命即時處置。

▲桃園市大溪崎頂下坡段。（圖／趙正宇服務處提供）



立法委員趙正宇服務處指出，大溪區崎頂下坡段及武嶺橋面，近年來，常接到反映遇大雨易有積淹水等情況，即使大雨過後的數日內，下坡段旁山壁也會滲出地下水，甚至經由人行道溢流到路面，民眾反映有用路人因此打滑，相當危險！

而大溪崎頂下坡段位在台3、台4線共線處，是大溪老城區居民進出大溪主要道路，人車流量大，檢討排水改善亟為迫切。復興工務段長范又升表示，崎頂下坡段路面會加強疏通分隔島的洩水孔，減少積水；若氣象預報強降雨將至，也會提前派工待命，即時處置路面問題。至於該下坡段人行道、排水溝渠等，依省道附屬設施之維護管理權責劃分，都市計畫地區屬地方政府權責，但若有窒礙難行之處，可與本段商討協助。

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