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為傅崐萁槓朱立倫？徐巧芯：同舟計畫不該含被開除者　讚江啟臣犧牲很多

▲▼台北市議員徐巧芯受訪。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市議員徐巧芯受訪。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨中常會17日下午通過同舟計畫專案「中國國民黨黨員回娘家特別辦法」，號召失聯、被註銷黨籍、回（恢）復黨員回黨，讓外界關切立委傅崐萁是否能回歸。國民黨籍台北市議員徐巧芯17日表示，自己支持同舟計畫，但被開除的人，應還是要按照原本程序，經過考紀會的審查，否則未來恐會產生更多問題。

針對國民黨通過同舟計畫專案，徐巧芯17日於台北市議會受訪時指出，自己很支持同舟計畫，能夠讓失聯黨員、新血加入國民黨，但被開除的人，還是要按照原本程序，也就是經考紀會審查，否則未來可能會有人違紀參選被開除黨籍，一陣子再回頭說想參與同舟計畫，將對國民黨提名的候選人產生不公平狀況，倘若這種案子變多，考紀會權益沒被好好維護，恐會產生更多問題。

徐巧芯提到，傅崐萁要不要恢復黨籍部分，對方年限已經到了，可以走考紀會審查方式，這樣正當性也比較高，經過程序正義後，無論他人是否喜歡或認定形象為何，都沒有任何人能置喙黨籍處分，因為這是經過考紀會審查通過的，「我覺得同舟計畫應該是要針對失聯或新入黨黨員，而不是因為考紀問題而被開除的黨員。」

被問到是否認為同舟計畫草案一通過，程序正義上出現問題？徐巧芯回應，若有顧及考紀會權益的話，對於整個政黨未來發展是好的，這樣參加黨選舉的人，未來在言行、參選上都會更注，尤其接下來面臨2022選舉，會有很多提名作業，現在並非針對傅崐萁個人，而是整個黨的長期體制該如何規劃。

被問到是否想向國民黨主席朱立倫喊話？徐巧芯提及，自己比較想向前國民黨主席江啟臣說說話，2020年林榮德代理主席突然要開會快速針對個案，讓傅崐萁黨籍恢復，當時考量傅崐萁未來可能入獄問題，以及當時程序上瑕疵，所以召開了記者會，後來江啟臣擔任黨主席後就沒碰此案，「或許也影響了後來的黨主席選舉，不知道有沒有。」

徐巧芯表示，自己不想批評任何人，若有人做對的事情，都值得肯定。回顧過去歷史，在黨紀、黨籍改革上，經過時間可看得到付出、承擔，此時此刻沒什麼話要跟現在的國民黨說，但針對此案有付出過努力、為國民黨犧牲很多的江啟臣，值得大家給他一個鼓勵。

至於自己在臉書上稱「曾替國民黨擋下一顆炸彈」，是否擔心該事重演？徐巧芯說，傅崐萁應該不會再入獄一次了，當時他是說對方個人形象問題，確實後來判決入獄，當時媒體有問國民黨對傅崐萁入獄看法，國民黨中央回應傅崐萁非黨員、不予回應，所以她才形容是為國民黨擋下炸彈。

徐巧芯指出，現在沒有入不入獄問題，但仍有考紀會權力、正義有無被遵守問題，並非反對任何一個人回到國民黨，而是回歸國民黨的程序明明擺在那，能否尊重程序正當性，按照考紀會審查方法，通過審查後恢復曾被開除的人的黨籍；倘若包裝在同舟計畫中，恐讓人有搭順風車的感覺，對本人、國民黨和朱立倫都不是好事，所以她才會提出建言。

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