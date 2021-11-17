7萬元風衣修改不能退？貴婦大鬧微風南山　消保官：須先釐清事實

▲貴婦大鬧南山微風服飾店，遭警方以強制力壓制上銬逮捕。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者袁茵／台北報導

一名熊姓貴婦花7萬多元買北市微風南山百貨的「S Max Mara」風衣，回家後發現非義大利原廠，所以回店家要求退換貨，但因為有修改剪裁過，被店家拒絕退換，最後情緒激動損壞店家商品，遭警方壓制上銬。台北市法務局消保官楊麗萍表示，此案關係到事實認定，目前個案已有向新北市政府提出申訴，未來應會於新北市的協商會議或調解會議釐清。

事件起因是熊姓貴婦在微風南山花7萬多買「S Max Mara」風衣，回家以後卻發現是中國製造，並非義大利原廠，而且她本來想買的是「Max Mara」系列風衣，於是回店家要求退換貨，不過那件風衣已經有修改裁剪過，所以沒辦法退換，熊女聽完情緒激動失控，甚至出手損壞店家商品，遭一群警察上銬壓制，額頭還留有紅腫傷痕，引發執法過當爭議。

針對這起消費爭議，台北市法務局消保官楊麗萍17日接受《東森新媒體ETtoday》訪問時回應，此事關係到事實認定，消費者PO文內容與實際事實是否完全相符，包括對方稱牌子被調包、袖長沒修剪，這還需要事實上去釐清狀況為何。

楊麗萍指出，據了解，該個案已經向新北市政府提出申訴，新北市會做申訴程序處理，由新北市消保官或調解委員來處理，屆時應會召開協商會議或調解會議，並由雙方做釐清協調。

▼貴婦鬧微風南山遭銬，其丈夫於臉書爆料公社發文。（圖／翻攝「爆料公社」臉書）