快訊／曾4度採檢陰性！印度返台確診女打過2劑AZ　北市匡列2人PCR陰性

▲World Gym台北南京店有會員確診暫停營業。（圖／記者黃彥傑攝）

記者袁茵／台北報導

World Gym健身房17日公告，北市南京店為配合北市府防疫規定，11月17日下午2點至11月18日俱樂部暫停營業。台北市衛生局17日證實，為境外移入案16614的足跡，個案曾於5月、7月在印度打過AZ疫苗，目前匡列2人PCR都是陰性。

World Gym世界健身俱樂部17日發出公告，北市南京店為配合防疫規定，11月17日下午2點至11月18日俱樂部暫停營業。公關表示，他們是接收到北市府通知，透過實聯制勾稽，才發現該名確診會員曾到南京店，故請分店人員清場，至於性別以及在健身房內進行何種訓練無法得知。

針對該足跡，台北市衛生局17日下午接受《東森新媒體ETtoday》訪問時回應，為今日公布的案16614足跡，個案為40多歲女性，曾於5月、7月在印度打過2次AZ疫苗，8月從印度返台隔離時，8月21日、9月2日皆是採檢陰性；由於個案的家屬（案16147）染疫，所以9月7日、9月18日也有再度採檢，當時PCR也一樣是陰性。

台北市衛生局指出，案16614因為有出國需求，11月採檢為陽性，Ct值35，但因為該案曾多次採檢，目前仍在等待最新一次採檢結果出爐；另有匡列2名接觸者，PCR目前都是陰性。