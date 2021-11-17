註冊台北通需給信用評等、健康紀錄　吳崢轟不舒服：要這些幹嘛？

▲註冊台北通頁面。（圖／翻攝自台北通網站）

記者蘇晏男／台北報導

台北市長柯文哲近來力推市民下載「台北通」APP，但台北市議員林亮君特助吳崢今（17日）在臉書發文，表示自己最近才發現在台北通加入會員時，會要求民眾同意讓台北通蒐集你在政府內的家庭情形、信用評等、健康紀錄等資料，讓他直呼不太舒服。

為實現台北智慧城市願景，柯文哲主張「一卡（悠遊卡）、一通（台北通）、一戶（悠遊戶）」；其中，台北通整合各項北市府線上服務，疫情期間，民眾可透過掃描台北通完成實聯制，再加上北市相關五倍券加碼綁定台北通，皆大大提升台北通下載量。

不過，吳崢17日下午透過臉書指出，今年疫情爆發的時候，為了要實名制認證也裝了台北通App，但最近發現原來台北通加入會員時，竟然會要求你同意讓台北通蒐集你在政府內的家庭情形、信用評等、健康紀錄等資料。

吳崢坦言沒仔細看規定就按同意，但仍覺得不太舒服，因此決定刪除，並質疑「台北通要我的這些資料要幹嘛？」他也提醒有下載的民眾，刪除台北通App並不會把你的帳號刪除，資料還是會留在雲端，要完全刪除帳號必須要透過台北市民服務平台線上申請，或撥1999轉8585請客服辦理。

實測註冊台北通時，其「台北市政府單一識別服務個人資料蒐集、處理及利用同意書」寫道會蒐集個人資料，類別有7種，包括：1.識別類：身分證字號、IC晶片卡卡號等；2.特徵類：個人性別、生日；3.家庭情形；4.社會情況：職業；5.財務細節：收入狀況與等級；6.教育、考選、技術或其他專業：學歷；7.健康與其他：健康紀錄。

▼註冊台北通網頁版細則。（點圖可放大／翻攝自台北通網站）