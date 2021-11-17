三接爭議陳其邁再喊：打死我都不同意　「要替我們高雄人想想」

▲高雄市長陳其邁再談三接公投，不允許北部沒電，要高雄燃煤電廠繼續延長使用。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

年底4大公投將登場，其中，核四與三接議題直接影響到南部能源轉型進程。高雄市長陳其邁今（17）日再度於市議會重申，「不允許北部自己沒電，要我的燃煤電廠繼續延長使用，打死我都不同意。」並喊話要大家替高雄人設身處地想想，三接遷移一定投不同意票。

高雄市議員康裕成質詢指出，高雄每年發電量500億度，使用量僅280億度，剩下的220億度都是北送的，她強調，12/18遷移三接公投對高雄影響非常大，不同意是最正確的選擇。

▲康裕成以數據指出，北部61.6%、中部59.7%的時間，發電量不足以供應用電需求。（圖／記者賴文萱翻攝）

康裕成以數據指出，北部61.6%、中部59.7%的時間，發電量不足以供應用電需求；但南部是83.29%的時間，用電需求低於發電量。接下來高雄面臨大產業時代來臨，如果三接被遷移，就會造成無法燃氣，最後將會導致高雄興達電廠燃煤機組只能延役。

面對三接議題，陳其邁重申立場，我們要求2025興達電廠要退役，「不允許北部自己沒電，要我的燃煤電廠繼續延長使用，打死我都不同意。」電是各地方要負起責任的事情，要高雄人繼續燒土炭，高雄人怎麼能接受這種事，對我們高雄太不公平。

▲康裕成說，如果三接遷移，會造成興達燃煤機組延役。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁說，「大家應該要替我們高雄人設身處地想想看，我們自己要發展產業，我們自己要用電，今天假如換成站在高雄角度，其他縣市就可以體會到高雄的心情，自己要用電，自己又不發電，去聽當地居民的聲音就很清楚，這很不合理。」

他強調，大家都同島一命，要將心比心，自己想用乾淨能源的時候，也要替其他縣市想一想。「如果一些電力狀況要支援北部，我們不反對，但不能當成習慣。」最後呼籲要為我們高雄、為高雄空氣投這一票，不同意三接遷移公投。