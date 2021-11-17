江啟臣爆沈榮津到漢翔宣傳公投　國防部：主管機關是經濟部

▲行政院副院長沈榮津。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨立委江啟臣17日報料，行政院副院長沈榮津16日到漢翔公司主持「F-16維修中心廠商聯誼會」活動，卻利用公務時間宣傳4大公投，質疑國防部行政不中立。對此，國防部副部長王信龍表示，國防部所屬單位不可能有類似情形，「因為我們是依法行政，如果有就嚴辦」。

立法院外交及國防委員會17日審查行政院函請審議《志願士兵服役條例》、《軍人保險條例》部分條文修正草案，並邀請國防部副部長王信龍等人列席備詢。

江啟臣質詢時指出，沈榮津16日前往「F-16維修中心廠商聯誼會」致詞，「正題不講講到公投幹嘛，你來這邊宣傳公投，這什麼意思」，難道漢翔公司不應該行政中立。

江啟臣質疑，沈榮津講話的時間是下午4時35分到4時55分，這是公務時間、他還沒下班，而且還搭公務車去，已經違反行政中立，「如果這樣的話，我是其中一案的領銜人，我可不可以去」。

對此，王信龍僅說，「這個場景，我們真的是不了解」。

江啟臣說明，《行政中立法》第10條規定，公務人員對於公職人員之選舉、罷免或公民投票，不得利用職務上之權力、機會或方法，要求他人不行使投票權或為一定之行使，「就是告訴你，連講都不能講」。

江啟臣批評，整個政府已經利用國家力量、國家機器在對抗人民的意志，結果這還不夠，甚至要求國家投資的事業做這樣的事，已經徹底違反《行政中立法》，詢問國防部要不要查。

國防部常務次長房茂宏則說，因為漢翔公司是財團法人，是屬於經濟部的業管範圍，「整個董事是以經濟部為主，我們是需求方」。

江啟臣認為，沈榮津假公濟私，「你拿公務的時間，用公家的資源，去做違反行政中立的事情」，這絕對有上面的壓力，所以漢翔公司只好照辦，「給我查清楚，如果是這樣的話，我也要去講，我人在台中」。

國民黨立委陳以信質詢時也問，漢翔公司舉辦「F-16維修中心廠商聯誼會」，居然可以為了4大公投，請政府進行宣傳，既然國防部宣稱漢翔不是所屬單位，那所屬單位可不可以有類似的情形發生。

王信龍則強調，「我們絕對不會有這種，絕對不可能，因為我們是依法行政，如果有就嚴辦」。

▼行政院副院長沈榮津16日赴漢翔公司主持「F-16維修中心廠商聯誼會」。（圖／翻攝漢翔公司臉書）

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