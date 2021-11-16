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不信反萊豬影響台美關係　林為洲：1年影響的貿易額不超過10億

▲▼林為洲接受專訪。（圖／Hit Fm《嗆新聞》提供）

▲林為洲接受專訪。（圖／Hit Fm《嗆新聞》提供）

記者黃巈禾／台北報導

反萊豬公投領銜人、國民黨立委林為洲昨（15日）指禁止萊豬進口會影響台美關係，但就和軍購、晶片等議題一樣，是程度多寡的問題，遭無黨籍台北市議員林穎孟抨擊，反對萊豬進口又擔憂影響台美關係根本「渣男」。對此，林為洲16日表示，萊豬貿易額低，不相信會嚴重影響台美關係。

對於林穎孟的批評，林為洲接受廣播節目專訪時嘆了一口氣說，「她看不懂我的貼文啦！」他強調，各項對美國的採購，增加或減少都會影響台美關係，是程度的問題，但美豬含萊劑的約2成，一年影響的貿易額不會超過10億元，比起武器、晶片等貿易項目比例很小，「沒有進萊豬會嚴重影響台美關係，我實在不相信！」如果只是面子問題，那政府就應該要去跟美國談判。

林為洲表示，有信心反萊豬會過關，但也不能大意，因為民進黨要花5800萬元辦造勢、宣傳反對公投，國民黨相對而言資源就少很多，如果反萊豬沒過關，其他3個公投也很難過關。

林為洲舉例，行政院長蘇貞昌15日批評國民黨立委蔣萬安只提反萊豬，為什麼不提4個，就是因為民進黨希望國民黨把4項公投綁在一起，和民進黨一樣，最後變成政黨對決，讓中間選民厭惡藍綠惡鬥，這樣對民進黨最有利。

林為洲強調，這次公投最關鍵的是中間選民，特別是護藻礁、核四重啟這2項公投並非國民黨提出，特別是護藻礁公投可以帶出超越藍綠的公民，甚至是偏綠的學者、政治人物，而反萊豬、護藻礁是多數公民團體有共識支持的公投，民進黨希望催出20至30％的基本盤，要壓過國民黨，因此，陷入政黨對決對4項公投是不利的。

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