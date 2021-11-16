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開元市場手扶梯失修民眾大不便　陳亭妃、陳怡珍力促翻新

▲台南市開元市場手扶梯失修民眾大感不便，立委陳亭妃、市議員陳怡珍力促翻新。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市開元市場手扶梯失修民眾大感不便，立委陳亭妃、市議員陳怡珍力促翻新。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北區開元市場擁有傳統市場少見的手扶梯，讓民眾提著大包小包的戰利品也能輕鬆往返一、二樓，但卻因為年久失修，使用時有沙沙聲造成搭乘上風險，立委陳亭妃與市議員陳怡珍接到開元市場自治會會長陳情，火速邀集經濟部中部辦公室主任郭坤明南下會勘力促翻新。

▲台南市開元市場手扶梯失修民眾大感不便，立委陳亭妃、市議員陳怡珍力促翻新。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市場處處長陳豪吉也與會會勘，立委陳亭妃與市議員陳怡珍，除了替有41年歷史的開元市場爭取活化轉型經費；並希望透過耐震補強計畫，因為要重新計算樑柱結構，可以將手扶梯規畫一併納入，兼顧安全性與視覺性，以振興傳統市場，重現復古風華。

陳亭妃表示，開元市場是她小時候重要的記憶，自她7歲拿麥克風幫爸爸助選開始，來開元市場一定會搭乘手扶梯上上下下，這是40年前台南人共同的記憶。陳亭妃強調：「當時市場裡有手扶梯是很時髦的，等於像是去逛百貨公司一樣」。因此，重現開元市場的風華、恢復市集的繁榮、再現人聲鼎沸的風貌，對地方來說十分重要。另外針對如何幫助開元市場活化的部分，也要求經濟部中部辦公室要全力幫忙。

▲台南市開元市場手扶梯失修民眾大感不便，立委陳亭妃、市議員陳怡珍力促翻新。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市議員陳怡珍說明，如今大型量販店興起，排擠了傳統市場的客群，導致前往市場的人不如以往。但是傳統市場的美好人情味，絕對無可取代，菜市場的存在有其特殊意義。尤其，開元市場是少許擁有手扶梯、電梯、貨梯，又設有停車場的傳統市場，購物環境相當完善。要求中央與市府務必在經費上給予協助，力促開元市場轉型，活化傳統市集，並將手扶梯翻新工程一併納入設計。

▲台南市開元市場手扶梯失修民眾大感不便，立委陳亭妃、市議員陳怡珍力促翻新。（圖／記者林悅翻攝，下同）

對此，與會的經濟部中部辦公室主任郭坤明亦允諾協助，在經費上全力配合，也要求市場處要與自治會密切連繫，將攤販們的意見融合、納入提案。

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