「騎」動公投宣傳首日　陳亭妃宣傳鐵馬隊下營出發「四個不同意台灣就會贏！」

▲立委陳亭妃每週末的「騎」動公投宣傳鐵馬隊14日展開，首站就選在台南下營區上帝廟集合，增加大家對公投的關注度與熱情，公投四個不同意，讓下一代更有競爭力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「四個不同意，台灣就會贏！」立委陳亭妃每週末的「騎」動公投宣傳鐵馬隊14日展開，首站就選在台南下營區上帝廟集合出發，諧音就代表「會贏」，第一天的鐵馬行程，從下營出發，一路騎經官田、麻豆、六甲，最後來到六甲恆安宮，也要向媽祖祈求，以慈悲心讓台灣不要再亂下去。

立法委員陳亭妃、市議員吳通龍、蔡旺詮、周麗津、陳怡珍、蔡秋蘭、陳秋萍、陳碧玉、林志聰等人，在上帝廟主委洪和全的陪同下，向上帝公上香祈求，人民團結讓「公投四個不同意」過關，為台灣帶來國家安定、經濟成長、拓展外交的力量。

陳亭妃指出，針對四個公投議題，因為主題的關係，一般南部鄉親都會覺得「那是北部的事」，所以她要和議員們，用鐵馬行的方式深入基層，說明四個公投議題都是關乎全國未來發展的議題，增加大家對公投的關注度與熱情，公投四個不同意讓下一代更有競爭力。

祈求完畢之後，開始第一天的鐵馬行程，從下營出發，一路騎經官田、麻豆、六甲，最後來到六甲恆安宮，也要向媽祖祈求，以慈悲心讓台灣不要再亂下去。陳亭妃說，國際關係正在重組的關鍵時刻，台灣也進入到TIFA復談、申請加入CPTPP的重要階段，台灣要把握契機，人民做政府的後盾，讓小英政府可以有很好的發揮。

陳亭妃說，鐵馬環台南，是以行動力來宣傳公投，週一到五在立院問政，週末就騎鐵馬到台南的大街小巷，邀請每一個選區的議員一起深入基層，啟動街巷戰，騎鐵馬、發口罩的宣傳，讓大家了解政府推動政策的用心，邀請鄉親好友一起投下不同意票。她也說，為了台灣打拚不會覺得累，反而可以藉此磨練意志力和體力。

從14日開始，到公投投票前的每個週末，也就是11月20日、21日、27日、28日，12月4日、5日、11日、12日，陳亭妃都將和議員及團隊一同騎乘腳踏車，深入台南37個行政區，足跡將會踏遍溪南到溪北，力量將從海線延伸至山區，繼續守護台灣，她也邀請好朋友們共襄盛舉，一起用行動守護台灣，也再次認識這塊孕育大家成長的土地！

活動第一天結束之後，系列活動第二場將於11月20日舉辦，鐵馬行早上將騎到新營、柳營、後壁、白河、鹽水、東山，下午則在玉井、南化、楠西、左鎮進行宣傳。