　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「騎」動公投宣傳首日　陳亭妃宣傳鐵馬隊下營出發「四個不同意台灣就會贏！」

▲立委陳亭妃每週末的「騎」動公投宣傳鐵馬隊14日展開，首站就選在台南下營區上帝廟集合，增加大家對公投的關注度與熱情，公投四個不同意，讓下一代更有競爭力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲立委陳亭妃每週末的「騎」動公投宣傳鐵馬隊14日展開，首站就選在台南下營區上帝廟集合，增加大家對公投的關注度與熱情，公投四個不同意，讓下一代更有競爭力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「四個不同意，台灣就會贏！」立委陳亭妃每週末的「騎」動公投宣傳鐵馬隊14日展開，首站就選在台南下營區上帝廟集合出發，諧音就代表「會贏」，第一天的鐵馬行程，從下營出發，一路騎經官田、麻豆、六甲，最後來到六甲恆安宮，也要向媽祖祈求，以慈悲心讓台灣不要再亂下去。

▲立委陳亭妃每週末的「騎」動公投宣傳鐵馬隊14日展開，首站就選在台南下營區上帝廟集合，增加大家對公投的關注度與熱情，公投四個不同意，讓下一代更有競爭力。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲立委陳亭妃每週末的「騎」動公投宣傳鐵馬隊14日展開，首站就選在台南下營區上帝廟集合，增加大家對公投的關注度與熱情，公投四個不同意，讓下一代更有競爭力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

立法委員陳亭妃、市議員吳通龍、蔡旺詮、周麗津、陳怡珍、蔡秋蘭、陳秋萍、陳碧玉、林志聰等人，在上帝廟主委洪和全的陪同下，向上帝公上香祈求，人民團結讓「公投四個不同意」過關，為台灣帶來國家安定、經濟成長、拓展外交的力量。

陳亭妃指出，針對四個公投議題，因為主題的關係，一般南部鄉親都會覺得「那是北部的事」，所以她要和議員們，用鐵馬行的方式深入基層，說明四個公投議題都是關乎全國未來發展的議題，增加大家對公投的關注度與熱情，公投四個不同意讓下一代更有競爭力。

祈求完畢之後，開始第一天的鐵馬行程，從下營出發，一路騎經官田、麻豆、六甲，最後來到六甲恆安宮，也要向媽祖祈求，以慈悲心讓台灣不要再亂下去。陳亭妃說，國際關係正在重組的關鍵時刻，台灣也進入到TIFA復談、申請加入CPTPP的重要階段，台灣要把握契機，人民做政府的後盾，讓小英政府可以有很好的發揮。

▲立委陳亭妃每週末的「騎」動公投宣傳鐵馬隊14日展開，首站就選在台南下營區上帝廟集合，增加大家對公投的關注度與熱情，公投四個不同意，讓下一代更有競爭力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳亭妃說，鐵馬環台南，是以行動力來宣傳公投，週一到五在立院問政，週末就騎鐵馬到台南的大街小巷，邀請每一個選區的議員一起深入基層，啟動街巷戰，騎鐵馬、發口罩的宣傳，讓大家了解政府推動政策的用心，邀請鄉親好友一起投下不同意票。她也說，為了台灣打拚不會覺得累，反而可以藉此磨練意志力和體力。

▲立委陳亭妃每週末的「騎」動公投宣傳鐵馬隊14日展開，首站就選在台南下營區上帝廟集合，增加大家對公投的關注度與熱情，公投四個不同意，讓下一代更有競爭力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

從14日開始，到公投投票前的每個週末，也就是11月20日、21日、27日、28日，12月4日、5日、11日、12日，陳亭妃都將和議員及團隊一同騎乘腳踏車，深入台南37個行政區，足跡將會踏遍溪南到溪北，力量將從海線延伸至山區，繼續守護台灣，她也邀請好朋友們共襄盛舉，一起用行動守護台灣，也再次認識這塊孕育大家成長的土地！

▲立委陳亭妃每週末的「騎」動公投宣傳鐵馬隊14日展開，首站就選在台南下營區上帝廟集合，增加大家對公投的關注度與熱情，公投四個不同意，讓下一代更有競爭力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

活動第一天結束之後，系列活動第二場將於11月20日舉辦，鐵馬行早上將騎到新營、柳營、後壁、白河、鹽水、東山，下午則在玉井、南化、楠西、左鎮進行宣傳。

►噴上Miss Dior香水就像在戀愛！特價還不搶嗎？

ET快訊
汪小菲刪光大S所有動態！婆婆1舉動被爆真離婚
酒駕撞死夫妻！肇事屁孩還作勢打人：不然想怎樣
這7款App有木馬病毒！趕快解除安裝
館長不忍了！開嗆民進黨「這件事」：台灣人該死？
明上看27度！下波冷空氣殺到時間曝
一天掉一輛車！通過這條小徑「比考駕照還難」　
全台第一人！他打2劑高端「再打1劑BNT」氣炸了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園翁騎車繞5小時找不到回家路　警帶回奉茶聯絡家人

「騎」動公投宣傳首日　陳亭妃宣傳鐵馬隊下營出發「四個不同意台灣就會贏！」

小學同學情感不一樣！畢業後50年同學會　找回小時候共同記憶

北海岸「塞車警察會知道」　金山警分局建置路況監控利器

金山聖德宮「半嶺訪源」熱鬧起駕　侯友宜參拜祈求國泰民安

11月13日國際善意日　新北農業局傳遞溫暖散播愛

藝FUN券沒抽中也能免費看兒童劇　新北市圖汐止分館借書換戲票

新北「五股守讓堂」文藝復興音樂會　舌尖上詩人V.S巴洛克樂團

「優人神鼓」屏東縣民公園「天地共舞」 磅礴鼓聲讓民眾「很過癮」

中二選區立委補選王見王　顏寬恒林靜儀握手互相加油

遭瑪莎惡煞毆打男大生終於醒了 開口第一句話「媽媽不要哭...」

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

鯨頭鸛大口咬下新飼料？　嚇到張嘴倒退：噁！是雜草

瑪莎惡少害慘家族百桂廠限期拆　張男爸「捧6萬探望」引怒被酸！

曾沛慈祝福舊愛王家梁：都要幸福　祕戀10年好友..曝「更愛胡宇威」(?)

小禎2年「105→55kg」甩肉大成功！　虧肌肉「比前夫可惡」遭體脂機誤判是人妖

奎丁紅毯慘摔..超樂觀「露點請截圖」XD　暴瘦5公斤「手狂抖又失眠」：很想吐

鬼鬼吳映潔一賠就6位數：今年不唱跨年　手放肚皮遭疑「有喜」崩潰惹XD

謝霆鋒「身體懸空搖呼拉圈」神腰力！　網友留言羨慕：王菲好有福氣

外籍教授分享為何別娶臺灣女生　怒譙岳父！結局笑翻網：最佳老公

桃園翁騎車繞5小時找不到回家路　警帶回奉茶聯絡家人

「騎」動公投宣傳首日　陳亭妃宣傳鐵馬隊下營出發「四個不同意台灣就會贏！」

小學同學情感不一樣！畢業後50年同學會　找回小時候共同記憶

北海岸「塞車警察會知道」　金山警分局建置路況監控利器

金山聖德宮「半嶺訪源」熱鬧起駕　侯友宜參拜祈求國泰民安

11月13日國際善意日　新北農業局傳遞溫暖散播愛

藝FUN券沒抽中也能免費看兒童劇　新北市圖汐止分館借書換戲票

新北「五股守讓堂」文藝復興音樂會　舌尖上詩人V.S巴洛克樂團

「優人神鼓」屏東縣民公園「天地共舞」 磅礴鼓聲讓民眾「很過癮」

中二選區立委補選王見王　顏寬恒林靜儀握手互相加油

央北重劃區上看8字頭　他驚「新北一哥換人當」！網喊不可能揭原因

汪小菲突「刪光大S所有動態」爆真離婚！婆婆罕見1動作　網愣：默認了

石油王赴美出戰Kumite世界大賽：想在主場拿下勝利！

宜蘭慶和橋遊客賞美景驚見浮屍　身分、落水原因待查

桃園翁騎車繞5小時找不到回家路　警帶回奉茶聯絡家人

人夫1張「飯店床單汙漬照」噴1040元代價！網一看讚爆：很負責

礁溪鐵皮屋藏天九牌職業賭場　警兵分4路攻堅逮睹頭等17人

「櫻花粉」大同電鍋下殺2990元　煮飯也有少女心、一鍵完成無油料理

無照酒駕撞死夫妻檔！肇事男還作勢打人：不然是想怎樣？

台版富良野！北投花期提早開跑　沐浴花海、飽覽市景一享浪漫

日本女高中生搭地鐵沒位子　賭氣坐「空氣椅子」還尬舞

地方熱門新聞

斷訊秒回「石器時代」　柑井里將在公墓旁新建基地台

百桂農地上蓋廠房　彰縣勒令停業喊拆

中二選區立委補選顏寬恒林靜儀握手

伸港鐵皮工廠大火　40消防員搶救

12台灣歐吉桑徒步環島玩金門

畢業後50年同學會尬聊　找回共同記憶

哈密瓜界愛馬仕「嘉義極光」上市

消防猛男月曆又來了　竹縣7分隊限量發放

魔神仔帶走？紅衣嬤推輪椅10km跌山坡

最美新娘！　婚禮公益捐贈醫療巡迴車

台南用空拍機監控大型活動交通狀況

疫情降溫　「水悅莊園」首辦咖啡日

電台DJ 阿狄聯手藝人陳昭煒　Podcast創播「肌牡啤男神」節目

南警結合監理及環保局取締改裝車

更多熱門

相關新聞

塔綠班出動？　葉元之PO公投貼文遭咒「五種死法」

塔綠班出動？　葉元之PO公投貼文遭咒「五種死法」

國民黨力拚1218四項公投全數過關，在全台發起數百場街講。國民黨新北市議員葉元之今（13）日上午上街選講反萊豬、公投綁大選的議題，結果竟然被網友在臉書留言辱罵「快去死吧」，他也將研究提告。

王美花：三接外推兼顧發電及生態

王美花：三接外推兼顧發電及生態

陳憲政批三接案如當年服貿協議

陳憲政批三接案如當年服貿協議

四個不同意台灣更有力熱鬧滾滾

四個不同意台灣更有力熱鬧滾滾

屁孩酒駕撞死夫妻！　館長震怒向「這群人」嗆聲了

屁孩酒駕撞死夫妻！　館長震怒向「這群人」嗆聲了

關鍵字：

陳亭妃鐵馬隊公投

讀者迴響

熱門新聞

工作人員訂便當「誤踩眉角」浩子當場爆氣！

拍AV遭吳夢夢打槍！鄧佳華再曝第二人選是她

情侶看電影趁黑壞壞　員工都在看

三重惡煞分局前持槍砸車　被害人報案也不放過

超粒方整形了！　「搖身變型男」新臉蛋網狂讚

單身率最高3星座！Top 1凡人難駕馭

瑪莎惡少連員工都打！車上放百萬現金炫富

王思佳擠完奶穿「超緊身禮服」　下馬威出席走鐘獎

他訂麥當勞給小費被拒收！內行曝原因

一天尿幾次算正常？醫解答　「有這3跡象」小心了

小心這款廂型車！　國道公路警「藍色天使」曝光

出道20年突剪短！宋智孝曝「男孩激短髮」　哈哈也驚呆

小3女兒注音考試難到爆！唐志中一看傻了

網紅產品被發現「是百桂代工」引熱議！　無奈回應

印度神童又命中！詭搖連發「台人嚇壞」3災難倒數

更多

最夯影音

更多
遭瑪莎惡煞毆打男大生終於醒了 開口第一句話「媽媽不要哭...」

遭瑪莎惡煞毆打男大生終於醒了 開口第一句話「媽媽不要哭...」
張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

鯨頭鸛大口咬下新飼料？　嚇到張嘴倒退：噁！是雜草

鯨頭鸛大口咬下新飼料？　嚇到張嘴倒退：噁！是雜草

瑪莎惡少害慘家族百桂廠限期拆　張男爸「捧6萬探望」引怒被酸！

瑪莎惡少害慘家族百桂廠限期拆　張男爸「捧6萬探望」引怒被酸！

曾沛慈祝福舊愛王家梁：都要幸福　祕戀10年好友..曝「更愛胡宇威」(?)

曾沛慈祝福舊愛王家梁：都要幸福　祕戀10年好友..曝「更愛胡宇威」(?)

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面