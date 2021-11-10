正國會立委提11憲改草案　明定居住權入憲、調降不分區門檻

▲民進黨立委舉行記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院本會期啟動修憲工程，民進黨派系正國會立委陳亭妃、黃秀芳、陳歐珀10日上午舉行記者會，彙整所提4個主題、11個修憲草案，內容囊括基本權利、政府體制、安全國家等面向，明文將居住權入憲、降低不分區政黨票比例門檻，及把比例代表制的精神落實到地方議會，以此提高小黨參政的可能性，讓政黨政治更健全。

陳亭妃、黃秀芳、陳歐珀今天上午舉行「修憲時刻來臨，凝聚國家共識」記者會，陳亭妃會中說，目前民進黨已提出黨版修憲草案，內容包括18歲公民權、廢考監、縮短憲政空窗期等內容，不過，修憲過程不應該只有幾個單一主題，為了讓憲改討論更多元，正國會立委分別提出11個修憲草案，囊括基本權利、政府體制、安全國家等面向。

基本權利方面，陳亭妃說明，其所提修憲草案特別將「淨零碳排」、「國家應保障多元文化發展」、「國家應保障國民基本住居的要求，並應提供經濟弱勢無住屋者社會住宅或基本住居補貼」等內容入憲，保障人民的基本權。

政府體制方面，黃秀芳補充，她提出縮短憲政空窗期、降低不分區政黨席次門檻、把比例代表制精神納入地方議會、希望國家財政劃分法更平衡及合理規劃、調降修憲門檻等主張，盼讓政黨運作更空開，以符合民主制度。

此外，安全國家方面，陳歐珀說明，台灣面對數位威權主義威脅，《憲法》也應該與時俱進，納入數位國力、國家安全等內容，增加《憲法》中民主防禦的面向，呼籲朝野可共同合作，符合全民期待。