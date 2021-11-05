蔡英文徵召六都遭批違背民主　陳亭妃：相信主席有智慧慎選名單

▲民進黨立委陳亭妃。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者呂晏慈／台北報導

縣市長選舉明年登場，蔡英文總統將以民進黨主席身分徵召六都市長提名人選，遭正國會中常委陳茂松批評違背民主精神。對此，被視為2022台南市長潛在人選的正國會立委陳亭妃說，希望黨中央在全代會前儘量溝通，強調相信蔡有智慧決定未來的事；同屬正國會的立委余天也說，相信最後徵召的人選都會蠻優秀的。

民進黨本周三召開中執會通過「2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例」，明定六都部分將由黨主席蔡英文親自徵召，經中執會通過提名；非六都部分，爭取連任縣市與非執政縣市候選人同樣採徵召，至於執政已屆滿縣市，則辦理初選。

陳亭妃說，既然黨有這樣的決定，「我們就是尊重」，陳茂松會有這些不滿的談話，秘書長應該好好跟中常委溝通，畢竟陳茂松也是全代會工作小組成員，為什麼開會一、兩個月還是沒有辦法溝通完畢？陳是針對制度面有不同想法，這部分是有溝通不良，希望在全代會召開前儘量溝通，否則「問題無法告一段落」。

陳亭妃表示，六都真的是比較不一樣，應該通盤處理，要有慎選名單，國民黨主席朱立倫為了搶奪2024總統位子無所不用其極、國民黨完全失去理智，主席應該會有智慧提出慎選的名單。

媒體追問，是否認為台南市應該有女性領導人？陳亭妃說，她無法回答這個問題，就讓主席去決定所有未來的事情；至於是否將努力拼徵召？陳說，未來無論是怎麼樣的結果，就是全力以赴、團結、各就各位扮演最好的位置。

余天今天上午被媒體問及，提名權利是否都掌握在蔡英文手上，他回應，蔡英文是民進黨主席，對於提名人選一定會吸納中常委、中執委意見，所有程序會依照黨中央正常程序進行，相信徵召人選都會蠻優秀的。