國民黨中市黨部主委閃辭　陳亭妃：不滿朱立倫提名顏寬恒？

▲民進黨立委陳亭妃。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

藍綠積極備戰明年1月台中市第二選區立委補選，隸屬台中派系黑派的國民黨前立委顏寬恒日前宣布參選後，屬於紅派的國民黨台中市黨部主委林敏霖請辭，引發熱議。民進黨立委陳亭妃11日上午受訪說，這個狀況很奇怪，是否是因紅派不滿朱立倫提名的人選？國民黨自己搞內亂？同時強調民進黨不會因此鬆懈，接下來會下鄉走過每個鄉鎮，符合民眾期待。

陳亭妃今天上午接受媒體訪問時，被問及林敏霖請辭一事，直言「這個真的是很奇怪的狀況」，在顏寬恆正式宣布，然後國民黨主席朱立倫陪同開記者會之後，台中市的黨部主委居然請辭，或許是因為他與顏寬恒是不同的派系，分屬紅派、黑派，國民黨又搞內亂嗎？因為紅派黑派不合、無法輔選，還是說有什麼樣的內幕，這部分是一個很奇怪的操作，「表示主委是非常不爽才會請辭，還是有什麼其他的原因」。

陳亭妃直言，這對朱立倫來說是一個諷刺，因為台中市主委不支持他所提名的人，還是有什麼樣的隱憂或擔心，就不知道了，不過，對於民進黨來說，不會因為國民黨自己有內亂，或是國民黨自己有喬不攏的狀態就鬆懈，現在除了空戰方面，昨天民進黨秘書長林錫耀也跟林靜儀針對陸戰直接討論，未來將會下鄉一步一腳印走過每一個路段、每一個鄉鎮，希望能走遍所有中二選區的期待。