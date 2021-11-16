見她下體爆血「嫌棄後退」不耐煩！孕妻痛訴渣夫　網嚇瘋：快逃

▲生小孩的過程，丈夫表現得超級不耐煩，讓原PO很心碎。（示意圖／PEXELS）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我真的有夠想離婚……可是他又不簽字……」一位人妻日前在《Dcard》痛訴先生種種過分舉動，像是她生小孩時，男方不讓她打無痛、不幫忙翻身還爆氣罵人，甚至在生小孩的過程一直滑手機，事後還拿滾燙的水跟冰水要幫她清潔私密處。種種過分的舉動，讓其他網友也超氣，「跪著求妳離，太太太心疼妳了！」

這位女網友在《Dcard》匿名發文「生小孩的過程」，細數生小孩時，先生的種種罪狀，她透露自己第一天催生時，半夜還可以忍受劇痛，有吃了一些東西，但到早上真的受不了想打無痛分娩針，結果先生一開始不讓打，在她的堅持下才同意，「打完過不到一個小時，老公的姐姐就來鬧了！不是為了覺得無痛對小孩不好，而是因為錢的問題！」

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再來是生產過程中，小孩卡在骨盆，導致她背部很痛，也無法自行翻身，需要別人幫忙，「我就叫我老公起來幫我翻一下，我老公就爆氣罵我『X！到底是要翻怎樣啦！』。」讓她之後只能委屈等到內診時，才麻煩護理師幫忙。

生完小孩之後，她聽姊姊轉達才知道，在她好不容易等到全開、要用力生小孩時，「我老公聽我在那邊喊時，一直坐著滑手機，直到要進產房時，還說他不想進去，雖然最後有進去了……然後護士問要不要幫我們拍全家照，我老公果斷拒絕。」生完孩子轉去病房後，她只是想上廁所，把丈夫叫醒，卻看到對方不耐煩的臉。

▲原PO透露，她現在跟小孩已經都在娘家，想以分居來訴請離婚。（示意圖／Pixabay）

不僅如此，接下來的事都讓原PO更心碎，「我一站起來，我血用噴得噴出來，我也傻掉，我老公則是一臉嫌棄的瞬間離我一步」，等她上完廁所，男方還拿「燙水」要幫她清洗私密處，「我瞬間疼到叫了出來，我老公才兌冷水再幫我洗一次。」隔天對方則是拿冰水洗，「我抖了一下，他很不耐煩的說『妳忍一下行不行！』。」

此外，原PO呼吸不過來、頭暈時，先生都是被動又不耐煩地按鈴呼叫護理師，也從來沒有關心女方有沒有吃飯，「我看著他提著一袋吃的，我還特地問他有我的嗎？他說『我又不知道妳要吃！』。」最後讓她心死的是，自己還在坐月子，丈夫竟跑去跟一群女生喝酒、唱歌、吃東西，還進到別人家裡，「我真的受不了，跟他說離婚！他還一副『妳在說啥小』的表情看著我……」

貼文一出，原PO的遭遇嚇傻不少人，「太慘了，根本被騙，快逃啊！千萬不要心軟」、「記得蒐證，之後去法院訴請離婚，看你寫的內容太扯了」、「是垃圾嗎？無法想像剛生完，私密處被用到燙水的樣子」、「看了心疼，為什麼一個女生生小孩，還要受老公這種對待？根本虐待了啊」、「真的是我看過最慘的生產了，自己一個人去生都沒這麼慘。」