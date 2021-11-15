老公躲廁所爽看片片　被「蘋果1功能」出賣！老司機笑曝解方

▲老公待在廁所看片被抓包，圖為示意圖。（圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

蘋果（Apple Inc.）的「接力」功能，可以讓民眾使用不同Apple裝置時，能持續完成工作，不過，這項超方便的功能卻讓這名男網友超尷尬，他表示，媽媽拿著iPad問他，為何點開safari會跳出色色的東西，怎料他一點開，竟然是色情網站，而且還播放著日本巨乳妹的「愛情動作片」，真相曝光後笑翻網。

男網友在Dcard上發文，爸爸的iPhone跟iPad都是使用同一個帳號，有次爸爸拿著手機進廁所，媽媽在使用iPad時，點開safari卻跳出色情網站，因此詢問原PO是怎麼一回事，原PO一看到iPad上的safari右上角出現「手機」的圖示，立刻秒懂是接力功能。

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但尷尬的是，媽媽點開後網頁竟跳出xvid*o，「而且是超巨大兩顆排球的日本女生」，原PO瞬間臉紅說不出話，愣了幾秒後表示「這是爸在看片片」，媽媽沉默三秒後尷尬笑出來，「可是你爸在洗澡欸， 哎呀你早點講嘛」。

▲蘋果的接力功能讓原PO超尷尬。（圖／翻攝自Dcard）

事後，原PO表示，「當下內心都在尖叫」，也不知道為什麼爸爸的接力功能會被打開，也擔心說是廣告，媽媽會以為iPad中毒，「我這輩子真的沒那麼尷尬過 ，好險我媽很理智，不然我真的尷尬到升天了」。

貼文曝光後，網友們全笑翻，「媽媽會不會去廁所外聽聲音」、「笑死，這跟我一模一樣，但我是我媽不會用，反而是我自己發現，所以我都自己偷偷地跟著我爸一起看片」、「結果媽媽直接去把爸爸榨乾」、「發文沒附車號 不給過」。也有網友指出，如果使用safari的無痕模式，就不會出現接力，「跟爸爸說一下，以後記得用無痕視窗」。