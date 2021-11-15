外送點花生麻糬！打開竟「長這樣」...女大生傻眼：這X小

▲店家送來的花生麻糬，令原PO感到傻眼。（圖／翻攝自Dcard）

圖文／CTWANT

相信大家對於麻糬的印象，最經典的莫過於Q彈的麻糬本體，再裹上一層厚厚的花生粉；近日，一名網友在社交平台發文，表示自己在外送平台點了一份「花生麻糬」，不過打開餐盒後，映入眼簾的東西卻不符期待，而且還相去甚遠，令他相當傻眼，而網友看到照片後也直呼：「顛覆傳統，全新感受。」

一名女大生在「Dcard」發文，表示自己用外送平台點了一份「花生麻糬」，不料送來的餐點令她相當傻眼，直呼：「這到底是三小...」

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一般來說，「花生麻糬」通常都是麻糬本體，再裹上一層厚厚的花生粉，不過從原PO分享的照片可見，這家店對於「花生麻糬」的定義有些許不同，他們是在白麻糬上面，撒上幾粒的花生，而且量非常稀少。

▲這盒花生麻糬要價60元，卻只有三個圓扁扁的麻糬，花生粉也少得可憐。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，網友全笑歪了，紛紛留言：「顛覆傳統，全新感受」、「還以為是水晶餃」、「也不能說老闆錯」。

也有許多網友認為，這家店的花生可能是夾在麻糬裡面，不過原PO相當失望地說：「要價60元，裡面還什麼都沒包。」

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