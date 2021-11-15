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女大生爆「韓國瑜兒子盜我帳號」道歉了　韓天：希望換來真心反省

▲▼韓天。（圖／攝影中心記者攝）

▲韓天平日相當低調，鮮少出現在媒體鏡頭前。（圖／攝影中心記者攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台南一名王姓女大生今年8月在Dcard發文，影射高雄市前市長韓國瑜之子韓天侵占她遊戲的帳號、密碼，還貼出報案三聯單，嗆聲「韓市長請管好您兒子」。當時韓國瑜出面澄清，此事絕對與兒子無關，但外界霧裡看花。如今王姓女大生匿名道歉，韓天15日晚間也回應，「希望原諒能換來真心反省」。

韓天表示，前幾個月新聞標題寫著「韓市長，請你管好你的兒子！」讓他的手機瞬間湧入許多親友的關心。當時他正在學校期中考，只能鎮定告訴家人「我先考完試，再告訴你們」，而他也從未想到，「一場不知何人的網路遊戲糾紛，無端牽扯我的家人、我的學校、我的朋友，還有我的信譽。」

▲▼女大生指控韓國瑜兒子盜用帳號。（圖／翻攝Dcard）

▲女大生指控韓國瑜兒子盜用帳號，還貼出報案單據。（圖／翻攝Dcard）

韓天指出，當時任憑他如何盡力解釋，期間仍會收到親友不斷傳來的報導連結，讓他心情很差，但他仍笑笑告訴家人朋友「我沒事」。如今真相大白，那些未經查證就指名道姓攻擊他的人，仍選擇躲在鍵盤後面，選在凌晨3點發了「不具名」的道歉聲明。

韓天說，他們一家無辜捲入這樣的是非數個月，過程很不好受，但他還是得學習放下，「事已至此，我不打算再做任何追究，希望這兩位道歉的人能從這次事件學習到，不論這一切作為是有心還是無心，許多傷害造成就是造成了，希望我們的原諒能換來妳們的真心反省，體認到未經查證的發言是傷人的利器，未來能更加謹言慎行。」

▼女大生匿名在凌晨3點發出道歉聲明，還禁止網友轉載、媒體報導。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼女大生爆「韓國瑜兒子盜我帳號」道歉了　韓天：希望換來真心反省。（圖／翻攝自臉書／韓天）

不過，Dcard網友不領情，紛紛留言「要道歉還選大半夜，是有誰會看啦」、「幫高調，大街罵人小巷道歉喔？」、「感覺好沒誠意，還丟一張圖就跑掉」、「連本名都沒有，做做樣子而已，妳還是被告一告比較好」、「當初不是信誓旦旦不刪文？原文篇幅多長？現在就這？」

還有人酸說，「之前看過那篇文，大家都叫你刪掉還在那邊嘴硬」、「道歉還禁止轉載禁上媒體喔？」、「這個道歉聲明也太沒有誠意了」、「標題根本看不出來在對韓國瑜、韓天道歉」、「我是當事人一定告死你們」、「笑死人，一開始還大聲說要『借用網路力量引起討論』，現在發現自己錯了，要道歉反而還標註勿上媒體」。

▼道歉聲明下方標註「禁止轉載」、「勿上媒體」，被網友噓爆。（圖／翻攝自Dcard）

女大生爆「韓國瑜兒子盜我帳號」道歉了　韓天：希望換來真心反省

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