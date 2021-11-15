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跑船浪漫又賺錢？他分享碧海藍天美照　29歲存700萬過來人揭：不是人幹的

▲▼船員的工作與生活。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO分享在船上看到準備日出的日本海（左）及叼著魚的海豹（右）。（圖／翻攝自Dcard）

實習記者黃品臻／綜合報導

「跑船」對多數人來說是一份神祕職業，雖有優渥的薪資報酬，但長期待在一望無際的海上工作，要能耐得住苦悶和寂寞。不過一名跑船網友分享一系列各國的海上美景、偶遇鯨豚的影片，及在船上的工作與生活，認為當船員是一份浪漫又能賺到錢的工作，讓不少網友一改對於船員枯燥乏味工作的刻板印象，還有人笑問「有在每個港口交一個女友嗎」，不過文章也釣出過來人揭秘行業內幕，「不是人幹的」。

一名網友在Dcard上以「一份浪漫又能賺到錢的工作」為題發文，先是附上了諸如日本、美國、廈門、西雅圖、洛杉磯外海、舊金山大橋等地的美景，以及在海上偶遇的鯨豚愜意影片。

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▲▼船員的工作與生活。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO在船上工作拍下的美景，左至右分別是廈門、西雅圖外海、舊金山大橋。（圖／翻攝自Dcard）

原PO事後又更新補充表示，他是從事機艙動力工作，簡述了工作內容，也分享一日三餐都有大廚負責準備，每逢過年過節還會加菜，船上也有追劇、健身房、KTV等休閒娛樂。他也表示，船上雖有網路，但能不能用是其次，「不過世界上有那麼多好風景，何必侷限於網路上呢？分享這些最主要的目的是希望讓更多人了解這個行業，當然辛苦的地方很多說不完，但哪個行業不辛苦呢？」

▲▼船員的工作與生活。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO分享船員的工作與生活，想讓網友對此行業有更多認識。（圖／翻攝自Dcard）

文章一出也讓不少網友一改對船員工作的想像，紛紛留言表示，「一早看到神清氣爽，請多分享」、「好美的景」、「原po能覺得浪漫，一定也是因為自己懂得享受在其中吧」、「真的好浪漫！！求更多詳細介紹」、「看完心情變很好」、「會暈船的人是不是沒辦法做這份工作啊？」、「走船會不會有與世隔絕的感覺啊？頗適合喜歡安靜的人」。

不過貼文也釣出過來人揭密行業內幕，「我曾經是大副，現在不再跑船了，跑船就是為了錢，沒別的，什麼其他的都是屁」。他指出工作環境艱苦，職業傷害也很嚴重，尤其是原PO的機艙工作，「手指切掉的疊起來都可以比101還高」，更直言「不是人幹的」，29歲存到7百萬後就決定回陸上工作了，不願意再繼續折磨賣命。

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