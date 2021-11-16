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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「國民黨赴台中公投宣講市長缺席」　卓冠廷：盧秀燕沒權利躲起來

▲▼盧秀燕。（圖／台中市政府提供）

▲台中市長盧秀燕。（資料照／台中市政府提供）

記者陶本和／台北報導

針對1218四大公投案，民進黨議員參選人卓冠廷16日指出，國民黨到台中辦第一場公投巡講，台中市長盧秀燕缺席，他認為，盧秀燕沒有躲起來的權利。

卓冠廷指出，國民黨到台中辦第一場公投巡講，盧秀燕市長居然缺席。他說，這次四項公投，和能源相關的有兩項，「核四重啟」和「三接遷移」公投，都和盧秀燕大有關係。

卓冠廷說，盧秀燕在2018年競選市長時，就提出「市長換人空氣換新」的口號，以反空污作為競選主軸，而在核四重啟的議題被討論後，她也明確表達「反對核四在台中」。

卓冠廷表示，不要燃煤，也畏懼核四，面對年年增加的用電需求，燃氣不正是最佳解方？他進一步指出，經濟部估計2021年至2027年每年用電平均成長2.5%，台灣面臨用電的缺口逐年嚴重，盧秀燕既然已明確拒絕核四設在台中，為了讓台灣不缺電，勢必要設法增加其他發電，對於「三接遷移」公投，台中市長盧秀燕沒有不表態、躲起來的權利。

接著，卓冠廷請教盧秀燕，若「核四重啟」公投沒有過關，但「三接遷移」公投過關了，等於要多燒500萬噸的煤，她要如何對市民交代？

卓冠廷說，中二選區立委補選的參選人顏寬恆，高喊「四個公投案都投同意票，請四大公投案都過關！」他也問盧秀燕，她會牽起顏寬恆的手，替他的公投立場背書嗎？還是要繼續躲起來？

卓冠廷表示，已經做三年台中市長的盧秀燕，身為2018空污公投領銜人，更該為了台灣減煤的未來，拿出道德勇氣面對政治承諾，站出來反對「三接遷移」公投。

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